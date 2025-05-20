Овнам — «Туз Жезлів» та важлива розмова, Терезам — «Лицар Кубків» та несподіване запрошення: передбачення за картами Таро на 21 травня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 21 травня 2025 року. Для багатьох знаків це буде день осяянь, перезавантаження та шансів щось переосмислити, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Правосуддя

Козерогам важливо проявити чесність та справедливість. Сьогодні ви отримаєте те, що заслуговуєте. На роботі з'явиться шанс відновити довіру, а сімейні відносини вимагатимуть об'єктивності. Будьте чесними та відповідальними — саме це приведе до успіху. Вечір підійде для підбиття підсумків.

Водолій — П'ятірка Мечів

Водоліям варто уникати емоційних конфліктів. Відчуття втоми від людей та справ може бути сильним, тому виділіть час для себе. Позбудьтеся непотрібного баласту, і до вечора ситуація стане яснішою.

Риби — Смерть

Для Риб день може стати моментом внутрішнього переродження. Відпустити старе, щоб почати з чистого аркуша. Визнайте помилки та пробачте себе та інших. До кінця дня відчуєте визволення.

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Овен — Туз Жезлів

На Овнів чекає важлива розмова. Якщо накопичилися образи, настав час виговоритися. Будьте тактовними, уникайте агресії. Увечері відчуєте полегшення та впевненість.

Телець — Шістка Денаріїв

Тельцям пощастить із несподіваними подарунками чи пропозиціями. Однак пам'ятайте про тих, хто вас підтримував. Проявіть подяку — це зміцнить зв'язки. Увечері буде натхнення та бажання ділитися.

Близнюки — Закохані

Близнюки опиняться перед важливим вибором. Час розставити пріоритети та ухвалити рішення. Прислухайтеся до свого серця, особливо у стосунках. Відповідь прийде ближче до вечора.

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Рак — Четвірка Жезлів

Раки відчують гармонію та радість. День буде легким та вдалим для завершення справ. Приємні зустрічі та спокій принесуть задоволення. Скористайтеся моментом відновлення сил.

Лев — Четвірка Мечів

Леви можуть відчути потребу побути на самоті. Однак важливо не ізолюватись від людей. Намагайтеся відновити контакт, особливо з тими, хто підтримував вас. Внутрішні сили почнуть відновлюватись після обіду.

Діва — Десятка Жезлів

Дівам настав час звільнитися від накопичених обов'язків. Можливо, ви забагато на себе взяли. Не бійтеся делегувати завдання. Увечері можлива розмова, яка змінить вашу перспективу.

Терези — Лицар Кубків

Терезам повернеться легкість і натхнення. Несподіване запрошення чи романтичний інтерес можуть змінити ваше життя. Проявіть ініціативу — і вас почують. Увечері відчуєте емоційне тепло та творче піднесення.

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Скорпіон — Блазень

Скорпіонам варто відпустити контроль і бути спонтаннішими. День принесе цікаві повороти. Розслабтеся і не бійтеся здаватися легковажними — це принесе радість.

Стрілець — Дев'ятка Кубків

Стрільці отримають визнання за свої зусилля. День принесе задоволення та гордість. Проте зміни будуть необхідні для подальшого зростання. Увечері чекайте на приємне освідчення в коханні та почуття свята.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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