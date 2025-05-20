- 22:27 Як обрати глечик для компоту: деякі моменти вас здивують
- 22:01 Дуже бюджетний делікатес: готується просто — з'їдається швидко
- 21:30 «Не можу дочекатися, щоб стати мамою»: супермодель вразила зізнанням
- 21:23 Депутати-«слуги» з Київради оформлюють відрядження до туристичних міст Європи за бюджетні гроші, — Інформатор
- 21:01 Неприємний запах у холодильнику: несподівана причина
- 20:56 Київ вибився в лідери з мобілізації, і вона буде посилюватись, — очільник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко
- 20:45 «Раритетні статуетки Владислава Щербини, натхненні оперою „Запорожець за Дунаєм“, вражають колоритом», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:33 Одним із перших став на шляху загарбників: на Харківщині загинув воїн із Рівненщини
- 20:08 «Свого часу ми „навчили“ орків кращим технологіям… Зараз маємо визнати: щоб вижити, нам треба наздоганяти», — Єгор Фірсов
- 20:07 Хачапурі по-мегрельськи: чудовий варіант для родинної вечері
- 19:41 Російські мотозагони «смертників» виснажують українську армію, — ЗМІ
- 19:37 Боржникам по комуналці, які виїхали за кордон, загрожує арешт рахунків, — «Київтеплоенерго»
Овнам — «Туз Жезлів» та важлива розмова, Терезам — «Лицар Кубків» та несподіване запрошення: передбачення за картами Таро на 21 травня
Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 21 травня 2025 року. Для багатьох знаків це буде день осяянь, перезавантаження та шансів щось переосмислити, пише slovofraza.com.
Козеріг — Правосуддя
Козерогам важливо проявити чесність та справедливість. Сьогодні ви отримаєте те, що заслуговуєте. На роботі з'явиться шанс відновити довіру, а сімейні відносини вимагатимуть об'єктивності. Будьте чесними та відповідальними — саме це приведе до успіху. Вечір підійде для підбиття підсумків.
Водолій — П'ятірка Мечів
Водоліям варто уникати емоційних конфліктів. Відчуття втоми від людей та справ може бути сильним, тому виділіть час для себе. Позбудьтеся непотрібного баласту, і до вечора ситуація стане яснішою.
Риби — Смерть
Для Риб день може стати моментом внутрішнього переродження. Відпустити старе, щоб почати з чистого аркуша. Визнайте помилки та пробачте себе та інших. До кінця дня відчуєте визволення.
Овен — Туз Жезлів
На Овнів чекає важлива розмова. Якщо накопичилися образи, настав час виговоритися. Будьте тактовними, уникайте агресії. Увечері відчуєте полегшення та впевненість.
Телець — Шістка Денаріїв
Тельцям пощастить із несподіваними подарунками чи пропозиціями. Однак пам'ятайте про тих, хто вас підтримував. Проявіть подяку — це зміцнить зв'язки. Увечері буде натхнення та бажання ділитися.
Близнюки — Закохані
Близнюки опиняться перед важливим вибором. Час розставити пріоритети та ухвалити рішення. Прислухайтеся до свого серця, особливо у стосунках. Відповідь прийде ближче до вечора.
Рак — Четвірка Жезлів
Раки відчують гармонію та радість. День буде легким та вдалим для завершення справ. Приємні зустрічі та спокій принесуть задоволення. Скористайтеся моментом відновлення сил.
Лев — Четвірка Мечів
Леви можуть відчути потребу побути на самоті. Однак важливо не ізолюватись від людей. Намагайтеся відновити контакт, особливо з тими, хто підтримував вас. Внутрішні сили почнуть відновлюватись після обіду.
Діва — Десятка Жезлів
Дівам настав час звільнитися від накопичених обов'язків. Можливо, ви забагато на себе взяли. Не бійтеся делегувати завдання. Увечері можлива розмова, яка змінить вашу перспективу.
Терези — Лицар Кубків
Терезам повернеться легкість і натхнення. Несподіване запрошення чи романтичний інтерес можуть змінити ваше життя. Проявіть ініціативу — і вас почують. Увечері відчуєте емоційне тепло та творче піднесення.
Скорпіон — Блазень
Скорпіонам варто відпустити контроль і бути спонтаннішими. День принесе цікаві повороти. Розслабтеся і не бійтеся здаватися легковажними — це принесе радість.
Стрілець — Дев'ятка Кубків
Стрільці отримають визнання за свої зусилля. День принесе задоволення та гордість. Проте зміни будуть необхідні для подальшого зростання. Увечері чекайте на приємне освідчення в коханні та почуття свята.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.866
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті
Овнам — «Туз Жезлів» та важлива розмова, Терезам — «Лицар Кубків» та несподіване запрошення: передбачення за картами Таро на 21 травня
Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану