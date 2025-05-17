Дружина — краще, ніж рідня? Принц Гаррі і Меган підтримали Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц у протистоянні з батьками

Здається, розлад у родині Бекхемів між Девідом та Вікторією з одного боку, та старшим сином Брукліном та невісткою Ніколою Пельтц «затягує» все більше людей.

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Спочатку Кейт, принцеса Уельська вийшла в наряді від Вікторії Бекхем, що багато хто з британців розцінив як підтримку дизайнерки та її чоловіка.

А згодом принц Гаррі та Меган Маркл запросили Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц на вечерю у своєму особняку у Монтесіто, пишуть ЗМІ.

26-річний Бруклін та 30-річна Нікола були запрошені до будинку Сассексів у Каліфорнії минулого тижня. На вечерю були запрошені близько 18 гостей, серед яких генеральний директор Paramount Браян Роббінс та його дружина Трейсі, близькі друзі Меган та Гаррі.

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Джерело повідомило The Sun:«Це було несподіване запрошення, але воно було з вдячністю прийняте Брукліном та Ніколою, які обоє почуваються „пораненими“ після недавніх подій. Гаррі й Меган були дуже чуйними та добрими до них. Гаррі повністю усвідомлював ситуацію і запропонував Брукліну свою непохитну підтримку як людина, що пройшла через щось подібне».

За відгуками в ЗМІ, «Нікола і Меган мають багато спільного», оскільки обидві позиціонуються як «руйнівниці сімей своїх чоловіків». Меган дуже співчувала Ніколі їй і сказала, що вони мають багато спільного. Вони не зустрічалися у зв'язку з останніми подіями, але це був «приємний збіг».

«Бруклін і Нікола чудово провели час і знайшли Гаррі та Меган особливо добрими, дбайливими та щедрими», — передає видання.

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Хоча захід був організований до того, як сварка у сім'ї Бекхем досягла апогею, час її проведення викликав певні спекуляції. Кажуть, що Бруклін та Нікола «з вдячністю прийняли» запрошення і навіть обмінялися номерами з Гаррі та Меган, хоча незрозуміло, чи залишалися вони на зв'язку з того часу.

Як відомо, дружба принца Гаррі та Меган з Бекхемами зробила розворот після того, як дві пари посварилися. У 2018 році Девід та Вікторія відвідали королівське весілля Гаррі та Меган і навіть запропонували їм пожити у власному будинку у Беверлі-Хіллз. Але їхні стосунки зіпсувалися після того, як Меган звинуватила Вікторію у витоку історій про неї у пресу.

З незрозумілих причин Меган вирішила, що за витоком інформації у пресу стоїть Вікторія. Гаррі дуже захищає Меган і вирішив розібратися з цим питанням, безпосередньо зв'язавшись зі своїм хорошим другом Девідом. Гаррі був дуже ввічливий, але, очевидно, це була досить незручна розмова, і Девід був засмучений.

Том Бауер розповів також, що принц Гаррі, на вимогу Меган, зневажливо поставився до Девіда під час Ігор Нескорених 2018 року, і це була не єдина образа Сассекських.

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Водночас інсайдери розповіли, що Бруклін «дуже засмучений» недавнім розпадом сім'ї.

«Він завжди залишиться вірним своїй дружині, незважаючи ні на що. Водночас Нікола дуже вперта — вона неодноразово конфліктувала з Вікторією», — розповів інсайдер.

«Бекхеми божеволіють від наслідків сімейного розколу і наполягають на тому, що двері завжди відчинені для їхнього сина. Він може зв'язатися з ним, коли захоче, і вони сподіваються, що це зробить. Але зараз це видається дуже малоймовірним», — додало джерело.

Нагадаємо, невістка Бекхемів Нікола Пельтц вважає батьків Брукліна токсичними.

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