Мирні переговори чи пастка часу: США надають кремлю перевагу у війні

Під час двогодинної телефонної розмови з путіним 19 травня американський президент не висунув ультиматум, натомість він запропонував продовжити мирні переговори, пише The Economist. Це на руку росії. У той час як війська путіна просуваються вперед, він наполягає на тому, що угода про умови мирного врегулювання має бути досягнута до того, як замовкнуть гармати. Україна за підтримки європейських лідерів вимагає негайного й безумовного 30-денного припинення вогню, за яким мають відбутися переговори про постійне врегулювання. Але не Дональд Трамп.

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Останніми тижнями президент США почав запитувати, чи не «грає мені на руку» путін. Наразі, однак, він грає з усіма тими, хто хоче, щоб він став жорсткішим. Давно закоханий у глав кремля, Трамп вагається між трьома варіантами, знайомими тим, хто страждає від нерозділеного кохання: подвоїти залицяння, здатися або ж стати вороже налаштованим, йдеться у публікації.

Коли на прямих переговорах між росією та Україною у Стамбулі не змогли домовитися про припинення вогню, Трамп заявив, що лише його особиста участь може вивести ситуацію з глухого кута. Однак телефонна розмова з путіним, схоже, не допомогла. Можливо, Трамп вирішить, що для досягнення результату йому необхідно зустрітися з путіним особисто. У своїй промові Трамп підкреслив економічні вигоди від торгівлі з Америкою, якщо війна закінчиться. У підсумку Дональд Трамп може виглядати слабким і нерозумним. Принаймні нескінченні переговори (навіть якщо вони справді триватимуть) дають росії час, щоб досягти більших успіхів на полі бою.

Проте в адміністрації зростає занепокоєння, що безрезультатна дипломатія перетворить «війну Джо Байдена» на «провал Дональда Трампа». Тому дехто говорить про другий варіант — повну відмову від посередницьких зусиль.

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Розчарований путіним, але не бажаючи відмовлятися від нього, Трамп вирішив не приймати рішення. Для росії цього може бути достатньо. путін може розрахувати, що росія може витримати економічний біль від нових санкцій. Він також знає, що мало хто в Америці наважиться зробити єдину річ, яка дійсно може змінити його розрахунки: відновити американську військову підтримку в розмірі десятків мільярдів доларів на рік в умовах скорочення витрат у федеральному уряді.

Дональд Трамп справедливо називає війну «кривавою банею». Але він, схоже, не бачить того, що просто задобрюванням путіна її не зупинити.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що єропейські лідери намагаються утримати Трампа від поспішних домовленостей з путіним.

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