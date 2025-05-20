Європейські лідери намагаються утримати Трампа від поспішних домовленостей з путіним

Європейські лідери наполегливо намагаються утримати Дональда Трампа від поспішного укладення угоди з російським президентом. В ЄС побоюються, що президент США може спробувати реалізувати мирне врегулювання, не враховуючи інтереси України. Водночас путін не демонструє готовності до значних поступок, маневруючи між переговорами та військовими діями, тоді як Київ та європейські столиці наполягають на негайному припиненні вогню. Про це повідомляє Bloomberg.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з джерелами видання, знайомими з позицією російського президента, путін впевнений у здатності своїх військ прорвати українську оборону до кінця року та встановити контроль над чотирма регіонами, на які претендує кремль. Це значно знижує ймовірність укладення угоди.

Європейські чиновники висловлюють серйозне занепокоєння щодо можливої позиції Трампа, адже він наполягає на швидкому завершенні війни, вимагаючи укладення угоди, тоді як росія продовжує бойові дії та поступово просувається на фронті. Київ та європейські уряди стурбовані тим, що Україну можуть змусити поступитися додатковими територіями.

Попри всі дискусії щодо мирного врегулювання, кремль демонструє готовність до затяжного конфлікту, адаптуючи економіку до санкцій та ігноруючи міжнародний тиск. Під час нещодавніх телефонних переговорів європейські лідери — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні — намагалися пояснити Трампу, що путін фактично обманює його.

РЕКЛАМА

Західні експерти сумніваються у здатності росії досягти стратегічних цілей. Попри заяви кремля, великі втрати та військові труднощі роблять завоювання ключових регіонів малоймовірним. Водночас Трамп ризикує переграти, що може спонукати його до нових санкцій проти росії.

Чиновники в Європі очікують, що США можуть посилити економічний тиск на москву у відповідь на її небажання йти на поступки. Вашингтон розглядає можливість ухвалення законопроекту про санкції, який може суттєво ускладнити ситуацію для путіна.

Раніше «ФАКТИ» писали, що путін повірив у можливість перемоги через помилки Трампа.

РЕКЛАМА

125

Читайте нас у Facebook