- 08:56 Ворог вночі атакував Київ, Суми та низку інших міст: серед постраждалих є діти
- 08:18 Ракам слід прислухатися до думки оточуючих, а Левам не варто ризикувати грошима: гороскоп та незвична порада від мольфара на 21 травня
- 20.05 22:27 Як обрати глечик для компоту: деякі моменти вас здивують
- 20.05 22:01 Дуже бюджетний делікатес: готується просто — з'їдається швидко
- 20.05 21:30 «Не можу дочекатися, щоб стати мамою»: супермодель вразила зізнанням
- 20.05 21:23 Депутати-«слуги» з Київради оформлюють відрядження до туристичних міст Європи за бюджетні гроші, — Інформатор
- 20.05 21:01 Неприємний запах у холодильнику: несподівана причина
- 20.05 20:56 Київ вибився в лідери з мобілізації, і вона буде посилюватись, — очільник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко
- 20.05 20:45 «Раритетні статуетки Владислава Щербини, натхненні оперою „Запорожець за Дунаєм“, вражають колоритом», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20.05 20:33 Одним із перших став на шляху загарбників: на Харківщині загинув воїн із Рівненщини
- 20.05 20:08 «Свого часу ми „навчили“ орків кращим технологіям… Зараз маємо визнати: щоб вижити, нам треба наздоганяти», — Єгор Фірсов
- 20.05 20:07 Хачапурі по-мегрельськи: чудовий варіант для родинної вечері
Європа стривожена: Трамп не натиснув на путіна щодо України
Європейські лідери та Україна занепокоєні відсутністю жорсткого тиску з боку президента США Дональда Трампа на володимира путіна під час їхньої телефонної розмови. Про це пише московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт. Журналіст вважає, що для союзників України ця розмова стала розчаруванням.
«Європейські лідери та Україна сподівалися, що це буде момент, коли Трамп виконає свої погрози щодо тиску на путіна та примусить його до припинення вогню», — зазначив Беннетт. Проте під час розмови не було згадано про можливі санкції, а натомість Трамп заявив, що росія виступає за мирне врегулювання конфлікту.
Така риторика викликала занепокоєння серед європейських союзників України. Вони можуть інтерпретувати заяву кремля як чергову спробу зволікати та ухилятися від виконання вимог щодо припинення бойових дій. «Фактично, ситуація залишається без змін», — додав Беннетт.
Крім того, путін заявив, що припинення вогню можливе лише після досягнення певних домовленостей, що загалом повторює позицію Кремля, озвучену впродовж останніх місяців.
Європейські політики тепер ставлять питання: чи готовий Трамп перейти від дипломатичних заяв до рішучих кроків, щоб забезпечити реальне мирне врегулювання?
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зараз на кону довіра до Трампа в Європі.15
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті