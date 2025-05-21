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«Мені не подобається»: Гвінет Пелтроу розповіла про свої стосунки з Меган Маркл
Акторка Гвінет Пелтроу поділилася подробицями про свою дружбу з Меган Маркл, недалеко від якої живе. Вона сказала, що, хоча вони з Маркл не близькі, але спілкуються.
«Поки що у нас дружба через текстові повідомлення. Я досить багато подорожую», — пояснила вона.
Коментуючи розмови про ворожнечу між ними, Пелтроу сказала виданню: «Мені не подобається, коли люди намагаються налаштовувати жінок одну проти одної», пише entertainmentnow.com.
Додамо, що Пелтроу та Маркл припинили чутки про ворожнечу несподіваною спільною появою. Вони опублікували спільну історію в інстаграмі, повідомляє Daily Mail.
Під час сесії запитань і відповідей один із шанувальників запитав Пелтроу: «Чи розумієш ти сварку з Меган Маркл, про яку пишуть у соціальних мережах?» Гвінет Пелтроу відповіла: «Я справді зовсім цього не розумію». Вона запитала людину поруч: «Чи розумієш ти це?» І на екрані з'явилася Маркл.
Раніше Пелтроу розповіла Vanity Fair: «Я не знаю Меган і Гаррі. Я маю на увазі, що я зустрічала Меган, яка здається справді милою, але я зовсім її не знаю».
Потім вона пожартувала: «Можливо, я спробую пройти через їхню охорону та принести їм пиріг».
Але з часом Пелтроу припинила будь-які розмови про конкуренцію між ними.
«Мене виховали так, щоб я сприймала інших жінок як друзів, а не ворогів. Я думаю, що завжди є чим зайнятися. Кожен заслуговує спробувати все, що хоче», — сказала вона.
Компанія Пелтроу Goop все ще процвітає, і вона додала: «Цього року ми відкриваємо нові роздрібні магазини, і цього року ми відкриваємо набагато більше кухонь Goop. G. Label чудово розвивається, і це дійсно добре».
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