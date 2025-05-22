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«Дія.Підпис» стане платною: кому, за що й скільки доведеться заплатити
З 1 червня українцям доведеться не лише обмежити свої карткові перекази, а й платити за користування сервісом «Дія.Підпис». Йдеться про низку документів для банків. Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на керівника команди впровадження «Дії» Олексія Вовка.
За даними ЗМІ, вартість послуги становитиме від 10 до 21 617 гривень, а платитимуть за це банки та фінансові компанії.
Так, послуга шерингу дозволяє користувачам надсилати електронні копії паспорта чи інших документів до банків та фінансових установ. За підключення до сервісу установи платитимуть одноразову суму 21 617 грн, а також 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами.
Шеринг одного документа залишиться безплатним, а ось передача кількох документів (мультишеринг) оплачуватиметься по 9,8 грн за успішну операцію.
Наразі сервіс здійснює понад 1,3 млн операцій з шерингу, а потенційними партнерами нового платного сервісу можуть бути банки, страхові компанії, сервіси електронного документообігу, мобільні оператори, платіжні системи та сервіси таксі.
«Йдеться вже про кілька сотень підключень», — зазначив представник Міністерства цифрової трансформації.
Також у майбутньому платними можуть стати ще два сервіси:
«Дія.Підпис» — для юридичних осіб, які зможуть підписувати документи онлайн через додаток;
Diia. OAuth — сервіс електронної ідентифікації, який дозволить партнерам верифікувати своїх користувачів через портал «Дія».
Тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», з 1 червня 2025 року «Приватбанк» запроваджує нові ліміти на карткові перекази в межах загальної політики фінансового контролю та боротьби з шахрайством.107
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