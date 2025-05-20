ПриватБанк змінює правила переказів: що потрібно знати клієнтам

Банки продовжують вводити обмеження на карткові перекази. Зокрема, з 1 червня 2025 року ПриватБанк запроваджує нові ліміти на карткові перекази, що можуть вплинути на значну частину клієнтів.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на сповіщення в Приват24. Рішення ухвалене в межах загальної політики фінансового контролю та боротьби з шахрайством.

Що зміниться?

Раніше Національний банк України встановлював загальнодержавний ліміт у 150 000 гривень на карткові перекази між фізичними особами. Однак з квітня 2025 року цей ліміт було скасовано, і банки отримали право самостійно визначати межі транзакцій.

РЕКЛАМА

ПриватБанк вирішив залишити обмеження, диференціюючи клієнтів за рівнем фінансового ризику:

Клієнти з низьким та середнім рівнем ризику — ліміт 100 000 гривень на місяць.

Клієнти з високим рівнем ризику — ліміт 50 000 гривень на місяць.

Як уникнути обмежень?

Щоб уникнути можливих відмов у переказах або блокування рахунку, банк рекомендує клієнтам завчасно надати документи, що підтверджують джерело доходу. До таких документів належать:

РЕКЛАМА

Податкові декларації.

Довідки з Пенсійного фонду (ОК5 або ОК7).

Довідки з роботи або банківські виписки із зарахуванням зарплати.

Документи про оренду, авторські гонорари тощо.

ПриватБанк також використовує автоматичний моніторинг транзакцій у режимі реального часу. У разі виявлення незвичайної або підозрілої активності рахунок може бути тимчасово заблокований до з’ясування деталей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що робити, якщо вам заблокували рахунок через порушення правил банківських переказів.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

502

Читайте нас у Facebook