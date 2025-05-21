Пішов з життя олімпійський чемпіон, який переміг у фіналі боксера з Радянського Союзу (фото, відео)

У віці 87 років у Римі помер один із найвеличніших боксерів в історії, колишній абсолютний чемпіон світу в першій середній та середній вазі, дворазовий чемпіон Європи та олімпійський чемпіон Ніно (Джованні) Бенвенуті, повідомляє BoxingScene. Раніше не стало легендарного чемпіона світу з боксу, що бився з Алі і став священиком.

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На аматорському рингу італієць виграв 119 зі 120 боїв. У 1957 та 1959 роках він став чемпіоном Європи, а на Іграх-1960 у Римі виборов олімпійське «золото», перемігши у фіналі напівсередньої ваги (до 71 кг) боксера з Радянського Союзу Юрія Радоняка. За підсумками змагань Бенвенуті був удостоєний Кубка Вела Баркера як найтехнічніший боксер турніру. Зазначимо, що одним із переможців тих Олімпійських ігор також був Касіус Клей, який згодом прославився як Мухаммед Алі.

На професіональному рингу у 1961—1971 роках Ніно Бенвенуті провів 90 боїв, у яких здобув 82 перемоги (35 — нокаутом), зазнав семи поразок та один поєдинок завершив унічию.

Після відходу з боксу італієць став власником ресторану, телеведучим, спортивним коментатором та міським радником у Трієсті. 1996-го його ввели до Міжнародної зали боксерської слави. 2006 року Бенвенуті ніс олімпійський прапор на церемонії закриття зимових Ігор у Турині. Двічі — у 1969 та 1975 роках — він зіграв невеликі ролі в італійських художніх фільмах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер олімпійський чемпіон, який увійшов до десятки найкращих боксерів-аматорів усіх часів.

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