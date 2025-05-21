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Били КАБами по Куп’янську: внаслідок російської атаки є загиблий та постраждалі
Російські війська вдень 21 травня завдали ударів по Харківській області — били КАБами та РСЗВ по житловому сектору Куп'янська.
У Куп'янську-Вузловому внаслідок удару рф керованою авіабомбою загинула людина, ще четверо постраждали, повідомили у ДСНС Харківщини.
Зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. Також горіли приватний житловий будинок, господарча споруда, гараж та дровник.
«Надзвичайники працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів. До ліквідації наслідків ударів залучали 3 відділення пожежно-рятувальної служби та медичний розрахунок ДСНС», — йдеться у повідомленні.
Вибухи чули й у Сумах, повідомляють місцеві мешканці. У регіоні оголошена повітряна тривога. Повітряні Сили повідомляли про ракети та КАБи на Сумщину та Харківщину.
Нагадаємо, в ніч на 21 травня росія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, інші обʼєкти промисловості. Також пошкоджено лінії електропередач, частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання. Відомо про одну поранену людину.
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