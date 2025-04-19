Застосували рідкісну авіабомбу: окупанти масовано вдарили по Куп’янську

Місто Куп’янськ на Харківщині постійно перебуває під щільними ворожим обстрілом.

Зокрема, за добу російські війська скинули на місто 10 керованих авіаційних бомб, в тому числі — об’ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За даними голови ОВА, внаслідок ворожих ударів пʼятеро людей отримали травми різної ступені тяжкості.

Руйнування у Куп’янську. Фото ОВА

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Постраждав приватний сектор міста. Фото ОВА

«Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих», — зазначив він.

Зазначимо, що термобарична ОДАБ-1500 — об'ємно-детонуюча авіаційна бомба вагою 1500 кг на яку окупанти також змогли встановити комплект УМПК, який перетворив її на плануючу. Аналітики Defense Express писали, що росіяни вже не вперше використовують ОДАБ-1500 для ударів по Україні. Ще у березні 2024 року вони наголошували, що удар ОДАБ-1500 по селищу Велика Писарівка у Сумській області, що у 7 км від кордону з рф, був не поодиноким. Саме в цьому випадку бомба була оснащена комплектом УМПК, який дозволяє використовувати її на значних відстанях, за оцінками — 50−70 км.

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Додамо, що тоді аналітики приводили як мінімум ще один випадок використання ОДАБ-1500 — у лютому минулого року по позиціях українських захисників у Часовому Яру. Також є згадки про використання такої бомби у середині січня 2024 року, «при цьому, у деяких випадках, її було помилково ідентифіковано, як ОДАБ-500». Та навіть у квітні 2023 року, але без УМПК.

Зазначимо, що російська армія, за даними Генштабу ЗСУ, посилила наступ на Куп'янському напрямку. Окупанти намагалися прорватися на кількох ділянках. Протягом доби на Куп'янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

Загалом Харківщина залишається пріоритетним напрямком для російських воєнних злочинців, а сам Харків щоночі зазнає потужних ударів ворога.

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