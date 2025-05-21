- 16:58 Суд визнав заяви генерала Кривоноса про Держаудитслужбу неправдивими
- 16:53 Пільги на комунальні послуги: які бувають, хто має право, як отримати
- 16:37 Через репресії судді бояться ухвалювати рішення проти РНБО — Разумков
- 16:32 Били КАБами по Куп’янську: внаслідок російської атаки є загиблий та постраждалі
- 16:24 Продовжує тягнути час: в Німеччині розкрили плани путіна
- 16:13 В Україні зростає обсяг кредитів: що відомо про позики для компаній та населення
- 16:07 Пішов з життя олімпійський чемпіон, який переміг у фіналі боксера з Радянського Союзу
- 15:55 Яким був її тато: популярний актор та військовий зворушливо звернувся до доньки
- 15:23 Техогляд за новими правилами: кого стосуються зміни, скільки коштуватиме
- 14:54 Зробіть таку суміш — і мурахи зникнуть всі до одного
- 14:22 Їй було 18: популярний співак вразив відвертим зізнанням
- 14:10 На Київщині горить велика ТЕЦ: загинули дві людини
Суд визнав заяви генерала Кривоноса про Держаудитслужбу неправдивими
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення у справі за позовом Державної аудиторської служби України проти ексгенерала Сергія Кривоноса. Суд визнав його заяви про нібито розголошення аудиторами секретної інформації неправдивими та безпідставними. А згодом це рішення підтвердив і Київський апеляційний суд.
Як раніше повідомляли ЗМІ, у своєму інтерв’ю Кривонос стверджував, що російський ракетний удар по оборонних підприємствах Києва у грудні 2023 року став можливим через нібито оприлюднення аудиторами Держаудитслужби юридичних адрес об’єктів після завершення перевірки. Однак аудит цього підприємства не проводився, а подібна інформація суворо захищена законом, що й підтвердили судові рішення.
Рішення суду може змусити генерала Кривоноса публічно визнати свої заяви неправдивими, однак шкоду репутації державної структури вже завдано. Це ставить питання про необхідність превентивних заходів правоохоронних органів щодо поширення подібної дезінформації.
Раніше «ФАКТИ» писали, що Сергій Кривоніс пояснив необхідність поповнення армії молодшими військовозобов'язаними, зазначивши, що зараз вік військових — від 38 до 50 років.
Фото з Вікіпедії8
Читайте нас у Facebook
Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану