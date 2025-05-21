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Суд визнав заяви генерала Кривоноса про Держаудитслужбу неправдивими

16:58 21 травня 2025
Генерал Сергій Кривонос. Фото з Вікіпедії

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення у справі за позовом Державної аудиторської служби України проти ексгенерала Сергія Кривоноса. Суд визнав його заяви про нібито розголошення аудиторами секретної інформації неправдивими та безпідставними. А згодом це рішення підтвердив і Київський апеляційний суд.

Як раніше повідомляли ЗМІ, у своєму інтерв’ю Кривонос стверджував, що російський ракетний удар по оборонних підприємствах Києва у грудні 2023 року став можливим через нібито оприлюднення аудиторами Держаудитслужби юридичних адрес об’єктів після завершення перевірки. Однак аудит цього підприємства не проводився, а подібна інформація суворо захищена законом, що й підтвердили судові рішення.

Рішення суду може змусити генерала Кривоноса публічно визнати свої заяви неправдивими, однак шкоду репутації державної структури вже завдано. Це ставить питання про необхідність превентивних заходів правоохоронних органів щодо поширення подібної дезінформації.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Сергій Кривоніс пояснив необхідність поповнення армії молодшими військовозобов'язаними, зазначивши, що зараз вік військових — від 38 до 50 років.

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Фото з Вікіпедії

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