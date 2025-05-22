Два прості підживлення для пишного кропу: на замітку городнику

Для того, щоб кріп, який знавці не рекомендують висаджувати поряд з багатьма овочами, у тому числі і помідорами, був пишним, його необхідно підгодовувати азотом, а також калієм і фосфором.

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Як азотне підживлення, як пише «Моя дача. Сад и огород», можна використовувати нашатирний спирт. Чайну ложку засобу розводять у літрі води та обробляють рослини.

З калійно-форсофним підживленням може допомогти ще й зола. Для приготування засобу використовують столову ложку нашатирю та одну склянку золи, які розчиняють у відрі води. Процідженим розчином рослини рекомендують поливати через тиждень після посадки, а потім повторювати процедуру кожні 7−10 днів.

Про те, які дні у травні підходять для роботи на дачній ділянці, читайте у календарі городника на травень-2025.

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Фото Pixabay

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