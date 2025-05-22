- 12:44 Відомий російський хокеїст помер за кермом автомобіля
- 12:20 «В Україні до війни я робила ритуальні пам’ятники. У Німеччині доглядаю 90-річних стареньких»: чим займаються українські біженки за кодоном
- 11:59 «Нам стає все більш очевидним, що путін грає в ігри»: у Сенаті США готові затвердити антиросійські санкції, незважаючи на позицію Трампа
- 11:34 Не мають пружності: дружина Євгена Кота про операцію на грудях
- 11:11 Гроші з картки спишуть, але платню за газ не зарахують: українцям нагадали про важливе правило
- 10:44 Два прості підживлення для пишного кропу: на замітку городнику
- 10:23 «Дія.Підпис» стане платною: кому, за що й скільки доведеться заплатити
- 09:56 Трамп вперше визнав, що путін не хоче припинення війни, але тиснути на росію не буде
- 09:29 Приватні будинки пошкоджено у Харкові внаслідок ракетного удару, а у Києві уламки дрону впали на школу
- 09:04 Українці почали отримувати листи з вимогою з'явитися до податкової: що відбувається
- 08:41 Неспокійна ніч у росії: дрони атакували Підмосков'я, Тульську, Липецьку та Калузьку області
- 08:15 Терезам важливо відстояти свої кордони, а Близнюкам не витрачати час на порожні розмови: гороскоп на 22 травня
Два прості підживлення для пишного кропу: на замітку городнику
Для того, щоб кріп, який знавці не рекомендують висаджувати поряд з багатьма овочами, у тому числі і помідорами, був пишним, його необхідно підгодовувати азотом, а також калієм і фосфором.
Як азотне підживлення, як пише «Моя дача. Сад и огород», можна використовувати нашатирний спирт. Чайну ложку засобу розводять у літрі води та обробляють рослини.
З калійно-форсофним підживленням може допомогти ще й зола. Для приготування засобу використовують столову ложку нашатирю та одну склянку золи, які розчиняють у відрі води. Процідженим розчином рослини рекомендують поливати через тиждень після посадки, а потім повторювати процедуру кожні 7−10 днів.
Про те, які дні у травні підходять для роботи на дачній ділянці, читайте у календарі городника на травень-2025.
Фото Pixabay66
Читайте нас у Facebook