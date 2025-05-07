Не саджайте ці рослини поруч з помідорами: томати будуть погано рости й можуть хворіти

Помідори — один з найпопулярніших овочів, що вирощується на городах та на балконах. Успіх у вирощуванні залежить не лише від належного догляду, але й від того, які рослини є поблизу. Дізнайтеся, що не можна садити поруч з помідорами та які рослини стануть їхніми ідеальними сусідами, пише deccoria.pl.

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Картопля є найближчим родичем помідорів — обидві рослини належать до родини пасльонових. Хоча може здаватися, що родинні зв'язки сприятимуть добросусідству, насправді все навпаки. Картопля та помідори страждають від тих самих хвороб, особливо від фітофтори картоплі. Коли ви садите їх поруч, ви збільшуєте ризик швидкого поширення патогенів.

Не саджайте капусту, броколі, цвітну капусту та інші капустяні рослини поруч з помідорами. Вони конкурують з помідорами за поживні речовини, особливо за азот. Крім того, капустяні рослини приваблюють шкідників, які можуть перенестися на помідори.

Фенхель (кріп) виділяє речовини, що пригнічують ріст багатьох овочів, зокрема помідорів. Його близькість може призвести до слабшого росту та зниження врожайності.

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А ось базилік — ідеальний компаньйон для помідорів — не лише на кухні, а й на городі. Його інтенсивний аромат відлякує попелицю та інших шкідників. Крім того, базилік може покращити смак помідорів. Посадіть його між рядами овочів або навколо грядок.

Чорнобривці виділяють речовини, https://fakty.ua/452 405 що відлякують ґрунтових нематод, які атакують коріння рослин. Висаджуючи їх як бордюр навколо грядок з помідорами, ви створюєте природний захисний бар'єр. Крім того, їхні яскраві квіти приваблюють комах-запилювачів.

Морква та помідори утворюють ідеальний дует — помідори відлякують шкідників моркви, а морква відлякує попелицю, яка атакує помідори. Садіть їх по черзі або паралельними рядами.

Перед посадкою томатів варто збагатити ґрунт компостом або перепрілим гноєм. Посадіть їх після 15 травня, як тільки мине загроза заморозків, дотримуючись відстані 40−60 см один від одного (70−80 см для високорослих сортів). Забезпечте опори, якщо цього вимагає вирощуваний сорт. Поливайте безпосередньо під коріння, уникаючи намокання листя, що запобігає грибковим захворюванням. У період росту та плодоношення вносьте добрива, багаті на калій та фосфор, кожні 2−3 тижні.

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