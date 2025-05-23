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Ліміт на карткові перекази йде на користь банкам: банкір пояснив, чому так
Ліміти на банківські перекази карткою, які з 1 червня стануть ще нижчими — 100 і 50 тисяч гривень залежно від ступеня ризику клієнта, не вплинули на банківську систему негативним чином. Навпаки, банківський сектор залишається міцним і надійним.
Про це «ФАКТАМ» повідомив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління банку «Глобус». За його словами, виконання підписаного в грудні банками Меморандуму пішло банкам тільки на користь.
Так, за словами банкіра, що стосується нових обмежень на карткові перекази, які наберуть чинності з 1 червня, йдеться про необхідні заходи з протидії шахрайству, і вони навряд чи позначаться на розвитку банківських сервісів.
- Тільки у 3−5% випадків громадяни скаржаться на проблеми, пов'язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати — якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь. Ба більше, від початку дії Меморандуму між банками про протидію шахрайству кількість нових карткових рахунків навіть зростає, — наводить статистику впливу обмежень на банки та їхніх клієнтів співрозмовник «ФАКТІВ».
Загалом, як підкреслює Сергій Мамедов, незважаючи на економічні та геополітичні гойдалки, найближчими місяцями ситуація в банківській сфері залишатиметься стабільною і прогнозованою. Банківський ринок буде міцний і стійкий до можливих нових викликів, і дія Меморандуму на це ніяк не вплине, як і на клієнтів банків.
Як писали раніше «ФАКТИ», кількість клієнтів, чиї операції за картками можуть бути ризикованими через великі суми, що пересилаються ними, становить по банківській системі зазвичай не більше 5−7%. Тобто абсолютна більшість клієнтів банків нових обмежень навіть не відчує.106
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