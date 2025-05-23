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Стопами президента: нардепам дозволять зніматися в кіно — до парламенту подано законопроєкт
Фінансування народних депутатів України обходиться держбюджету дедалі дорожче, зокрема, через зростання цін на оренду житла в столиці. Як наслідок, до парламенту було подано законопроєкт, що пропонує впорядкувати питання зайнятості народних обранців, окрім власне законодавчої діяльності.
Про це йдеться у законопроєкті № 13304, що надійшов до парламенту 21 травня. Документ пропонує більш детально розписати види діяльності, якими можна або не можна займатися парламентаріям.
Так, як і раніше, народні депутати зможуть:
- обіймати посади у виконавчій владі, якщо вони не належать до державної служби;
- займатися викладацькою діяльністю;
- займатися науковою та науково-технічною діяльністю, наприклад, брати участь у наукових проєктах, бути автором або співавтором наукових публікацій, бути науковими консультантами, займатися науково-дослідною діяльністю тощо;
- займатися медичною практикою;
- займатися творчою діяльністю, до якої автори законопроєкту віднесли написання книг, статей, музичних творів, створення контенту, зокрема в соцмережах, зйомки в кіно, написання сценаріїв для фільмів або їх режисура.
Якщо ж народного обранця викриють у занятті забороненою діяльністю, йому доведеться зробити вибір протягом 20 днів після виявлення цього факту — залишитися народним депутатом або скласти депутатський мандат.
На думку авторів законопроєкту, його ухвалення дасть змогу правильніше визначити в правовому сенсі статус народного депутата України та більшу ефективність їхньої роботи.
Як писали «ФАКТИ», у 2024-му році доходи народних депутатів України зросли майже вдвічі.25
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