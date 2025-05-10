7 мільярдів на всіх: за 2024 рік народні депутати стали вдвічі багатшими

Працювати держслужбовцям в Україні в середньому в 3 рази вигідніше, ніж працювати не на державу. Але, як виявилося, бути народним депутатом ще вигідніше, оскільки 387 парламентарів за 2024 рік заробили 7,1 млрд грн або в середньому 18,4 млн грн кожен.

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Такі дані наводить у своєму дослідженні аналітична система YouControl. При цьому загальна сума грошових активів нардепів у 2024 році склала 14,8 млрд грн. Це на 3 млрд грн більше, ніж 2023-го.

У 268 парламентарів доходи зросли порівняно з 2023 роком. Середній відсоток зростання прибутків становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшилися несуттєво, а деякі народні обранці, навпаки, збільшили статки більш ніж у 10 разів. Найбільше за 2024 рік у % відповідно до 2023-го доходи збільшилися у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайковського (+87%).

Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис. грн, що на 13% більше, ніж їхня середня зарплата у 2023 році. 2024-го у 153 депутатів заробітна плата становить 50% і вище загальної суми доходу, з них 43 депутати, у яких дохід складається виключно із зарплати. Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції «Слуга народу» Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж удвічі, порівняно з 2023 роком.

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Загальна сума грошових активів народних депутатів України 9 скликання у 2024 році склала 14,8 млрд грн, що на 3 млрд грн більше, ніж задекларували парламентарі у 2023 році. Понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи Петра Порошенка, а відповідно і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій та груп у «Європейській Солідарності».

Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція «Слуга народу» з 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Сукупна сума грошових активів членів групи «Відновлення України» у 2024 році становить майже 2 млрд грн. Понад 50% цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.

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Члени депутатської групи «Платформа за життя та мир» у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн.) та Віталія Борта (397,2 млн грн.).

Загальна сума грошових активів нардепів із групи «Партія «За майбутнє» у 2024 році склала майже 1,3 млрд грн. Таких активів на найбільшу суму вказали у своїх деклараціях Степан Івахів (650,9 млн грн) та Олександр Герега (269,8 млн грн).

Найбіднішими виявилися нардепи від фракції «Голос» — лише 124 млн грн грошових активів.

Як писали «ФАКТИ», за даними ПФУ, середня зарплата в Україні становить 19 430 гривень, з яких сплачується єдиний соціальний внесок.

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Фото: rada.gov.ua, В. Сарахан

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