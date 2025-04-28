У Раді планують збільшити виплати нардепам на оренду житла у Києві

Народним депутатам, у яких минулого року зросли зарплати, можуть підвищити також суму компенсацій, яку їм виплачують за оренду житла в Києві. Проєкт відповідної постанови зареєстрував голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко (фракція «Слуга народу»).

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Проєктом постанови № 13216 пропонується внести зміни до кошторису та збільшити суму компенсації до 27 тисяч гривень на місяць.

Так, згідно з нинішнім кошторисом, компенсація для депутата Ради вартості оренди житла або зняття готельного номера здійснюється у розрахунку 650 гривень за добу. Загалом зараз депутати отримують від 18 тисяч до 20 тисяч гривень на місяць залежно від кількості календарних днів місяця.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що компенсації депутатам потрібно підвищити через те, що індекс споживчих цін за період 2018−2024 років значно зріс.

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Як писали «ФАКТИ», влітку минулого року народні депутати України схвалили також підвищення зарплат своїм помічникам до 132,6 тис грн на місяць. До цього вони заробляли 88,4 тис грн на місяць.

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