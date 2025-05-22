Овнам — «Вежа» та раптові зміни, Терезам — «Зірка» та виконання бажань: Таро-прогноз на п'ятницю, 23 травня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 23 травня 2025 року. День буде сповнений контрастів, у яких приховані нові можливості, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Правосуддя

Козероги мають важливий вибір. Карта «Правосуддя» радить оцінити ситуацію об'єктивно, зважуючи всі «за» та «проти». Вас можуть залучити до вирішення юридичних чи моральних питань. Залишайтеся чесними із собою та іншими. Підходящий день для оформлення документів. Увечері можлива важлива розмова, яка потребує зрілості.

Водолій — Мир

Для Водоліїв настає час завершення етапу та внутрішньої гармонії. Карта «Мир» передбачає успішне завершення справ та задоволення від результатів. Хороший день для підбиття підсумків та закриття старих проєктів. Фінансові справи будуть успішними під час обдуманих дій. Увечері краще відпочити та насолодитися тишею.

Риби — Верховна Жриця

На Риб чекає день інтуїтивних прозорливих рішень. Карта «Верховна Жриця» радить уникати суєти та не поспішати з рішеннями. Проводьте час із близькими, створюючи атмосферу довіри та спокою. Увечері краще усамітнитися для відпочинку та душевної рівноваги.

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Овен — Вежа

Для Овнів день розпочнеться з потрясінь та несподіваних змін. Карта «Вежа» вказує на руйнування старих структур. Важливо залишатися спокійними та гнучкими. Увечері можуть з'явитися ідеї про те, як отримати вигоду з нестабільності.

Телець — Сонце

Тельці відчують приплив енергії та натхнення. Карта «Сонце» віщує ясність і успіх у справах. Це чудовий час для спілкування та творчості. У роботі можливі хороші новини, в особистому житті — радість та позитив.

Близнюки — Дама Денаріїв

Близнюкам доведеться розмірковувати про фінансову стабільність. Карта «Дама Денаріїв» радить переглянути джерела доходу. Будьте обережні з ризиками та не приймайте поспішних рішень. Проявіть економність та стратегічне мислення.

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Рак — Колісниця

Раки матимуть день активних рішень і просування. Карта «Колесниця» радить зосередитися на головному та уникати рутини. У відносинах можливі несподівані повороти, але вони будуть на краще. Головне — не сумніватися у собі.

Лев — Лицар Мечів

Леви будуть імпульсивні та емоційні. Карта «Лицар Мечів» передбачає спалахи енергії, але важливо уникати конфліктів. Бережіть здоров'я, більше відпочивайте та уникайте перевантажень.

Діва — Колесо Фортуни

Діви відчують удачу та сприятливі можливості. Карта «Колесо Фортуни» обіцяє легкість у вирішенні важливих питань. Не забувайте, що все в житті циклічно, і пам'ятайте, що важливо зберігати подяку.

Терези — Зірка

Терезам обіцяно виконання бажать та успіх у починаннях. Карта «Зірка» рекомендує вірити в краще і дотримуватися своєї інтуїції. День підходить для творчості, навчання та публічних виступів.

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Скорпіон — Паж Кубків

Скорпіони переживуть емоційно насичений день. Карта «Паж Кубків» передбачає новини, романтичні моменти або ідеї, що надихають. Увечері краще розслабитися та відновити емоційний баланс.

Стрілець — Путівник

На Стрільців чекає час усамітнення та роздумів. Карта «Самітник» радить відійти від суєти і зосередитися на внутрішніх пошуках. Медитація чи прогулянка допоможуть знайти відповіді на важливі запитання.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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