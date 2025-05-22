На вихід: найтитулованішого футболіста у 123-річній історії клубу попросили з «Реала»

Мадридський «Реал», який розпрощався зі званням чинного переможця Ліги чемпіонів, офіційно оголосив про припинення співпраці з легендарним хорватом, 39-річним Лукою Модричем, котрий залишить Королівський клуб після закінчення сезону.

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Колишній гравець «Тоттенхема» приєднався до «Реала» у 2012 році і став найтитулованішим футболістом у 123-річній історії клубу. За 13 сезонів у футболці мадридського гранда (590 матчів, 43 м'ячі) талановитий півзахисник виграв 28 титулів — 6 Кубків європейських чемпіонів, 6 клубних чемпіонатів світу, 5 Суперкубків УЄФА, 4 титули чемпіона Іспанії, 2 Кубки країни та 5 національних Суперкубків.

Будучи гравцем Королівського клубу, Модрич, в активі якого рекордні 186 поєдинків у футболці збірної Хорватії, також виграв «Золотий м'яч"-2018 та був визнаний найкращим гравцем ЧС-2018.

Лука Модріч завершить кар'єру в «Реалі» після клубного чемпіонату світу, який стартує 15 червня у США. Але офіційні проводи легенди (як і головного тренера Карло Анчелотті) відбудуться на «Сантьяго Бернабеу» найближчої суботи перед матчем «Реала» проти «Реал Сосьєдада».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Лука Модрич виграв у суді 3,5 мільйона євро.

Фото ФК «Реал»

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