Фіаско «Реала» на «Бернабеу» та «марні» голи «Баварії» у Мілані: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 16 квітня, після чвертьфінальних матчів у відповідь Ліги чемпіонів в Мадриді та Мілані стали відомі півфінальні пари турніру, з якої слідом за «Астон Віллою» і дортмундською «Боруссією» вилетіли чинний володар трофею «Реал» і «Баварія».

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Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Реал» (Іспанія) — «Арсенал» (Англія) — 1:2 (Вінісіус, 67 — Сака, 65, Мартінеллі, 90+3). На 13-й хвилині Сака («Арсенал») не реалізував пенальті.

Перший матч — 0:3.

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За всю історію виступів у Лізі чемпіонів «Реал» обіграв понад сотню різних команд, але «Арсеналу» у цьому списку не було. Три матчі — одна нічия та дві поразки, та ще й жодного забитого м'яча. Попри «лондонські 0:3», підопічні Карло Анчелотті за божевільної підтримки трибун з перших хвилин почали демонструвати, що вони свято вірять у порятунок. Але вже на 13-й хвилині мадридців мав «ховати» Сака. Але англієць не реалізував пенальті, програвши дуель Куртуа.

Згодом шанс на 11-метровий, здавалося, отримали й господарі. Але після тривалого втручання VAR арбітр із Франції все ж таки вирішив, що Райс не фолив на його земляку Мбаппе, і скасував пенальті.

А «невдаха» Сака таки забив, але вже після перерви і з гри. 4:0 за сумою двох зустрічей!

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До честі мадридців, вони не опустили рук. Вінісіус навіть зрівняв рахунок. Але «Арсенал» зрештою обіграв «Реал» і на «Бернабеу». У футбольної Європи буде новий король.

Додамо, що голкіпер «Реала» Андрій Лунін через травму не потрапив навіть до заявки команди Карло Анчелотті на гру, а Олександр Зінченко вийшов помилуватися чашею мадридської арени на 90+5-й хвилині.

«Інтер» (Італія) — «Баварія» (Німеччина) — 2:2 (Мартінес, 58, Павар, 61 — Кейн, 52, Даєр 76).

Перший матч — 2:1.

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Команда Венсана Компані після домашньої осічки робила на стадіоні «Джузеппе Меацца» все можливе, щоб виправити ситуацію. І диво-бомбардир Кейн навіть вивів «Баварію» уперед. Але радість мюнхенців була недовгою. Мартінес та Павар швиденько перевернули все з ніг на голову.

Але «Баварія» билася до останнього, уникла поразки в Мілані (завдяки голу ще одного англійця — Даєра), але не вильоту з Ліги чемпіонів.

У ½ фіналу Ліги чемпіонів 29/30 квітня та 6/7 травня зіграють «Барселона» — «Інтер» та «Арсенал» — «ПСЖ».

Нагадаємо, що фінал цього сезону прийме 31 травня «Альянц Арена» у Мюнхені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможець Ліги чемпіонів у складі «Реала» помер у 48 років.



Фото Marca

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