Новий етикет у спортклубі: деякі моменти ви точно захочете обговорити з друзями

Відвідувати спортклуб — чудова ідея. Але чи знаєте ви правила етикету? Насамперед, не варто фотографувати в спортзалі чи басейні людей, навіть якщо вони не будуть головними героями ваших фото, а ви лише тренуєтеся на їхньому тлі. По-перше, багатьом людям це не подобається, по-друге, це заважає.

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Не варто брати участь у онлайн-заходах, не сходячи з бігової доріжки. Це моветон у всіх сенсах.

Не розмовляйте в залі голосно телефоном.

Не варто завчасно займати популярний тренажер, поклавши на нього свої речі, поки ви займаєтеся на іншому.

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Не залишайте порожню пляшку від води в залі.

Щодо басейну, дотримуйтеся правил гігієни. Мийтеся в душі до його відвідування та після. Якщо в басейні з якоїсь причини немає доріжок, пливіть по умовній доріжці. Уникайте, пливучи, розбризкувати навколо себе воду. Це неприємно оточуючим. Не стрибайте з бортика, обливаючи всіх водою.

Знання етикету допоможе вам уникнути незручних ситуацій та почуватися комфортно.

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Нагадаємо про яскравий та стильний трендовий колір фітнес-моди.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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