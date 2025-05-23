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Новий етикет у спортклубі: деякі моменти ви точно захочете обговорити з друзями
Відвідувати спортклуб — чудова ідея. Але чи знаєте ви правила етикету? Насамперед, не варто фотографувати в спортзалі чи басейні людей, навіть якщо вони не будуть головними героями ваших фото, а ви лише тренуєтеся на їхньому тлі. По-перше, багатьом людям це не подобається, по-друге, це заважає.
Не варто брати участь у онлайн-заходах, не сходячи з бігової доріжки. Це моветон у всіх сенсах.
Не розмовляйте в залі голосно телефоном.
Не варто завчасно займати популярний тренажер, поклавши на нього свої речі, поки ви займаєтеся на іншому.
Не залишайте порожню пляшку від води в залі.
Щодо басейну, дотримуйтеся правил гігієни. Мийтеся в душі до його відвідування та після. Якщо в басейні з якоїсь причини немає доріжок, пливіть по умовній доріжці. Уникайте, пливучи, розбризкувати навколо себе воду. Це неприємно оточуючим. Не стрибайте з бортика, обливаючи всіх водою.
Знання етикету допоможе вам уникнути незручних ситуацій та почуватися комфортно.
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Фото з альбому Ольги Сметанської53
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