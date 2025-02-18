Як не набрати вагу: ці поради допоможуть уникнути зайвих кілограмів

Зима не сприяє догляду за фігурою, регулярним тренуванням і здоровому харчуванню. Холод фактично штовхає нас під ковдри та спонукає до вживання улюблених смаколиків. Звучить знайомо? Якщо так, то ви маєте знати, що потрібно лише знайти мотивацію та реалізувати кілька порад, які допоможуть уникнути набору зайвих кілограмів, пише zywienie.medonet.pl.

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Переїдання призводить не тільки до збільшення ваги, а й до погіршення самопочуття та проблем з травленням. Ведення пасивного способу життя теж має свої наслідки — відсутність фізичних навантажень негативно позначається на фігурі, поставі та здоров’ї.

По можливості займайтеся спортом. Взимку може бути важче вибратися з дому, ніж навесні чи влітку, коли температура та погода сприяють активному відпочинку. Прогулянки або інші види активного відпочинку можуть бути ускладнені через несприятливі погодні умови, але це недостатнє виправдання. Є багато інших способів рухатися. Відвідування басейну, тренажерного залу, заняття пілатесом, йогою чи танцями — це лише деякі з можливих варіантів. Не забуваймо, що ви також можете виконувати ефективні тренування вдома, з обладнанням або без нього. Головне — це бажання, регулярність та повна віддача.

Уникайте вживання алкоголю. Алкогольні напої, крім того, що вони шкідливі та легко викликають звикання, забезпечують організм порожніми калоріями, вуглеводами та цукром, надлишок яких є прямим шляхом до набору ваги. Алкоголь зазвичай супроводжується жирною їжею та солоними закусками, які в сукупності часто перевищують добову потребу в калоріях. Варто випивати склянку води до й після вживання спиртного напою. Це дозволить вам контролювати кількість випитого алкоголю.

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Не виходьте з дому натщесерце. Дослідження показують, що, коли ми їмо поза домом, то споживаємо до 40 відсотків більше калорій, ніж зазвичай. Перед тим, як піти на зустріч, відвідати свято чи заплановану вечірку, з’їжте великий салат, багатий клітковиною. Такі фрукти, як яблука чи груші, також є хорошим вибором, оскільки вони містять клітковину, яка допоможе вам перестати перекушувати без потреби.

Знайдіть корисніші замінники калорійних солодощів. Можна приготувати традиційну випічку в полегшеному варіанті. Сьогодні легко знайти рецепти смаколиків, які не сприяють збільшенню ваги. Перекуси — звичайна звичка, яка супроводжує нас всю зиму. Але замість шоколадного печива, желейних цукерок чи інших солодощів віддайте перевагу кориснішим альтернативам — сухофруктам, горіхам, домашньому печиву чи батончикам з арахісом. Однак варто ознайомитися зі складом продуктів, адже навіть ті, які рекламуються як дієтичні, часто містять багато калорій та доданого цукру.

Складіть план на свій день і дотримуйтесь його. Планувати свій час є надзвичайно корисною звичкою. На додаток до гарної організації це діє як мотиватор і підтримує вас у досягненні цілей. Для підтримки форми та запобігання набору ваги варто визначити дні та час для улюбленого спортивного заняття. Якщо ви знаєте, що у вас немає сил займатися вечорами, робіть це вранці, перед роботою або навчанням. Завдяки цьому не доведеться хвилюватися, що безліч обов'язків зіпсують плани.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як виробити корисні для здоров’я звички та скільки часу на це знадобиться.

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