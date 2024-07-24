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Стиль життя

Трендовий колір фітнес-моди: яскраво та стильно

21:35 27 липня 2024
Спортивний костюм

Не так давно ми писали про квіткові мотиви в одязі як про тренд літа 2024 і про модні аксесуари. Тепер про одяг для спорту. Якщо ви сумніваєтеся, який колір спортивного костюма обрати, віддайте перевагу червоному. На думку провідних світових фешен-експертів, він домінуватиме у фітнес-моді найближчими роками і вже зараз набирає популярності. Червоний спортивний одяг уже зараз є хітом продажів.

Як це пояснити? Червоний асоціюється зі швидкістю та енергією, а також, на думку психологів, підвищує впевненість у собі. «Енергетичними» також вважаються помаранчевий і жовтий.

А ось блакитний і зелений вважаються оптимальними для занять йогою. Ці кольори допомагають гармонізувати себе.

Спортивні костюми білого та пастельних кольорів мають привабливий вигляд, але вони дуже мазкі. І потрібно розуміти, що практично щоденне прання піде не на користь їхньому зовнішньому вигляду.

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Що стосується червоного кольору, він підійде як жінкам, так і чоловікам. Якщо червоний костюм для вас занадто яскравий, додайте для початку у свій гардероб червону футболку або майку. Головне — почуватися у фітнес-центрі або на стадіоні комфортно.

Раніше ми писали про смужку в одязі та нові пропозиції стилістів.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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