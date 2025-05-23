Не тільки готель «Україна» та БЦ «Парус»: хто може купити найбільший виставковий центр України

Власник бізнес-центру «Парус», готелю «Україна» та кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа отримає контроль над «Міжнародним виставковим центром» (МВЦ) в Києві. Про це повідомив Антимонопольний комітет України, який надав відповідний дозвіл.

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Згідно з повідомленням, кіпрська компанія Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої є Кріппа, зможе придбати A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd — компанію, якій належать 50,04% ТОВ «МВЦ».

Серед інших співвласників МВЦ — Анатолій і Віктор Ткаченки, а також венчурний фонд «Асборн», бенефіціаром якого є Марина Дорохіна, донька відомого девелопера Вагіфа Алієва.

У 2024 році виручка МВЦ зросла на 71,4% і сягнула 83 мільйони гривень. За даними на сайті компанії, загальна площа комплексу — понад 73 тисяч квадратних метра, з яких майже 39 квадратних метра — виставкові зали. Він поєднує чотири павільйони 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо у виставкові зали). Об’єкт вважається найбільшим виставковим майданчиком України.

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Раніше стало відомо, що власник БЦ «Парус» і готелю «Україна» Максим Кріппа та Група компаній DIM фіналізували угоду про партнерство та співпрацю.

У 2024 році Максим Кріппа купив готель «Україна» в центрі Києва за 2,51 млрд гривень.

«Спочатку він заплатив Вадиму Столару до 100 млн дол. за столичний бізнес-центр „Парус“, а в рамках приватизації за 70 млн дол. став власником готелю „Україна“ на Майдані Незалежності. Випадкові люди такі об’єкти не купують», — каже в розмові з журналістом ЕП один із колишніх міністрів.



Упродовж кількох років до гучних угод активи непублічного бізнесмена поповнилися кіберспортивною командою NAVI, розробником гри S.T.A.L.K.E.R, готелем «Дніпро» в центрі Києві за більш ніж за 1 млрд грн, базою відпочинку в Конча-Заспі за 311,11 млн грн. Разом з ними були продані три земельні ділянки загальною площею понад гектар.

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У 2022 році Кріппа придбав ТОВ «СЛВ-П», основний актив якого — місце для паркування яхт на березі Дніпра, яке добре видно з Південного моста та з оглядового майданчика Ботанічного саду імені Гришка.

У липні того ж року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2018 року.

Пізніше стало відомо, що Кріппа придбав компанію-розробника гри S.T.A.L.K.E.R. — GSC Game World.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як колишні посадовці та їх спільники наживались на армії.

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