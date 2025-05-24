Непереможний український боксер-велетень нокаутував суперника у першому раунді (відео)

У ніч на суботу, 24 травня, на арені Memorial Hall в американському Мелроузі непереможний український суперважковаговик Андрій Новицький (15 перемог, 11 з них — нокаутом), який торік нокаутував боксера зі США перед боєм Джошуа — Нганну, продовжив свою переможну серію на профірингу і захистив титул WBC International.

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29-річний велетень з Миколаєва (зріст боксера -198 см), який живе в США, вже в першому раунді здолав технічним нокаутом 40-річного ветерана з Перу Давида Сегарру (35 перемог, 22 з них — нокаутом, 13 поразок, 1 нічия), завдавши йому п'ятої поразки поспіль.

До речі, Новицький не втомлюється дивувати своєю активністю на професіональному рингу. З початку 2024 року він уже провів сім боїв, хоча в 2025-му боксував вперше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Новицький у своєму дебютному бою на професіональному рингу нокаутував бразильця Габріеля Агілара Косту.

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