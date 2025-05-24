Аж до позбавлення прав: у Раді хочуть посилити покарання водіям за непропуск автомобілів з «мигалками»

В Україні хочуть збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху. На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт № 11111 про внесення змін до статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Мета цього законопроєкту — збільшення покарання для водіїв, які не поступились дорогою автомобілям з мигалками. Для таких порушників передбачається штраф у розмірі від 1700 до 2550 грн та позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року.

Якщо ж непропуск авто з мигалкою спричинив або міг спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю людей, законопроєкт передбачає штраф від 3 400 до 5 100 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Проєкт закону вже пройшов кілька етапів розгляду у профільних комітетах.

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Як писали «ФАКТИ», більше половини водіїв в Україні за статистикою ігнорують використання ременів безпеки, порушуючи тим самим вимоги ПДР і піддаючи себе ризику штрафу в розмірі 510 гривень. Проте, навіть незважаючи на це, правоохоронці не завжди притягують водіїв до відповідальності за таке порушення. Досвідчений патрульний розповів, що допомагає автолюбителям уникнути покарання за непристебнутий ремінь.

Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції

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