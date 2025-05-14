Як водію уникнути штрафу за непристебнутий ремінь безпеки: важливий нюанс

Більше половини водіїв в Україні за статистикою ігнорують використання ременів безпеки, порушуючи тим самим вимоги ПДР і піддаючи себе ризику штрафу в розмірі 510 гривень. Проте, навіть незважаючи на це, правоохоронці не завжди притягують водіїв до відповідальності за таке порушення. Досвідчений патрульний розповів, що допомагає автолюбителям уникнути покарання за непристебнутий ремінь, передає SUV News.

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За словами інспектора, аби звинуватити водія в порушенні, поліцейський має надати докази того, що водій або його пасажири не були пристебнуті під час руху. Наприклад, патрульний може зупинити автомобіль, якщо побачить непристебнутого водія. Однак без доказів, наприклад, запису на камеру, подальші процесуальні дії будуть мати сенс лише у разі, якщо водій не заперечуватиме проти цих звинувачень.

Зазвичай такі порушення спрямовані на водіїв, які не знайомі з правами чи бояться вступати в конфлікт із поліцейськими. Якщо патрульний бачить, що водій готовий визнавати свою провину і не буде оскаржувати штраф, інспектор може його накласти без особливих проблем, будучи впевненим, що його ніхто оскаржувати не буде.

Важливо зазначити, що після зупинки автомобіля водій або пасажири можуть бути не пристебнуті, посилаючись на те, що ремені були відстебнуті для зручності. Якщо ж поліцейський все одно наважиться на виписку штрафу без доказів, справа, ймовірно, буде скасована в суді під час оскарження. Досвідчені інспектори розуміють це, тому не часто наважуються на подібні авантюри, навіть якщо на 100 відсотків упевнені у своїй правоті.

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Варто пам’ятати, що використання ременів безпеки — це не просто законна вимога, а й важливий захід, що допомагає зберегти життя в разі ДТП. За даними ВООЗ, правильне використання ременів безпеки знижує ймовірність загибелі водія і пасажирів на передніх сидіннях на 45−50%, а на задніх сидіннях — на 25%. Тому, попри всі можливі маніпуляції, найкращим способом запобігти штрафам та серйозним травмам є просто користування пасками безпеки.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні почали штрафувати водіїв за «непристебнутих» пасажирів.

Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції Києва

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