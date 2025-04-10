В Україні офіційно підтвердили, що наступ росіян на Харківщину та Сумщину фактично розпочався. Про це заявляв головком ЗСУ Олександр Сирський.

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Наразі на Курському напрямку перебувають понад 67 тисяч російських військових. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, загарбники закінчували переміщення підрозділів для наступу на Сумському напрямку, передає «Суспільне».

«Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати росіянам наступальний „кулак“ у тому виді, на який вони розраховували», — зазначив він під час зустрічі з представниками масмедіа.

Зеленський, який днями офіційно підтвердив присутність підрозділів Сил оборони України у прикордонні Бєлгородської області рф, заявив, что кроки в цьому напрямку спрямовані на те, щоб завадити створенню чергових «кулаків» ані на Харківському, ані на Сумському напрямку.

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«Спроб там дуже багато, щоденних. Вони зазнають втрат», — зазначив президент та додав, що загарбники своїх наступальних планів не міняли: «Вважаємо, що плани вони не змінили — Сумський, Харківський, Запорізький напрямки. Про Схід вони не забувають. Це вихід на кордони Донецької й Луганської областей. Це і був їхній задум із самого початку війни. Вони дуже намагаються це зробити. Ми не бачимо там сьогодні у них достатніх сил, на Сході й на Запорізькому напрямку. На Харківському і Сумському будуть ще спроби».

За його словами, росіяни досягли найбільших успіхів на фронті восени 2024 року, але з того часу їхнє просування сповільнилося, а втрати — зросли. Зеленський вважає, що причиною цьому був в тому числі й початок операції на Курщині.

«Ми вважаємо, що це момент, коли запрацювало все в повному обсязі. І Курськ, і все запрацювало краще з нашого боку. При всіх чинних складнощах. На Покровському напрямку на сьогодні ми не можемо сказати стовідсотково, що все там стабілізовано. Але просування на Покровському немає. Можна сказати, що стабілізовано, але там складно. Десь вони ще пробують, йдуть запеклі бої в Шевченковому», — додав він.

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Коментуючи нещодавнє захоплення у полон двох громадян КНР, президент зазначив, що українській спецслужбі відомо про щонайменше 155 китайцях, які приєдналися до зс рф. Це лише ті, паспортні дані яких встановлені.

Володимир Зеленський наголосив, що одна із схем вербування громадян Китаю — через соціальні мережі, де розміщують російські рекламні ролики.

«Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне. Далі ці люди прибувають в російську федерацію, до москви. Медичні обстеження 3−4 доби. 1−2 місяці — навчальні центри. Воюють вони на території України», — сказав президент", — зазначив він та назвав імена двох полонених: Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження.

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Їх вже допитує СБУ. Відомо, що старшого — безробітного громадянина КНР — було завербовано ще в Китаї. Другий заявляв, що приїхав до росії як турист, а вже там у мережі побачив «привабливу пропозицію» щодо приєднання до війська та виплату за це 2 мільйонів рублів.

Фото з президентського сайту

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