Овнам — несподіване знайомство та цікава ідея, Левам — приплив сил: гороскоп і ритуал очищення від мольфара на 25 травня

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 25 травня, інформує Ukr.Media.

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Козеріг

Ранок подарує впевненість і продуктивність у справах. У середині дня можлива перспективна зустріч. Після обіду — фокус на організації та плануванні. Вечір пройде у спокої та роздумах про майбутнє.

Водолій

День почнеться з натхнення та нових ідей. Перша половина — час технологій і креативу, друга — буде сприятливою для активного спілкування з однодумцями. Вечір обіцяє незвичайні відкриття.

Риби

Спокійний ранок принесе важливу звістку. Натхнення прийде через музику або мистецтво. У другій половині — ідеальний час для самоаналізу. Вечір буде символічним і загадковим.

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Овен

Несподіване знайомство зранку може вплинути на ваші погляди. Вдень може прийти цікава ідея для проєкту. Вечір принесе родинні радощі й емоційне оновлення.

Телець

День розпочнеться з несподіваної розмови. У другій половині дня можливі новини, що змінять плани. Вечір надихне на творчість і романтичні пориви.

Близнюки

З ранку — ейфорія та відкритість до нового. День буде насичений спілкуванням та несподіваними подорожами. Вечір варто присвятити експериментам в кулінарії.

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Рак

Ранок подарує умиротворення і домашній затишок. Можлива важлива зустріч. Удень чекає натхнення для творчості, а вечір варто присвятити спілкуванню в сімейному колі.

Лев

Початок дня буде енергійним, вас чекає приплив сил. Середину дня треба присвятити розв’язанню важливих питань, ввечірі на вас чекає приємне запрошення або культурна подія, що надовго запам’ятається.

Діва

День розпочнеться з корисних справ й важливої інформації. Удень — нові можливості у кар’єрі. Вечір подарує спокій та гармонію в особистому просторі.

Терези

Ранок подарує відчуття гармонії. У першій половині можливі естетичні відкриття, а день краще присвятити творчій активності. Вечір буде романтичним і надихаючим.

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Скорпіон

Зранку на вас чекають продуктивність і ясність думок. Можлива цікава ділова пропозиція. Друга половина буде сприятливою для важливих рішень. Вечір буде насиченим глибокими емоціями та натхненням.

Стрілець

День почнеться з пригод і нових вражень. У першій половині можливі події, пов’язані з навчанням. Друга половина дня принесе оптимізм і активне спілкування, а вечір подарує культурне натхнення.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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