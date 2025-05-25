Сьогодні у свої права вступає планета Сатурн, яка принесе представникам чотирьох знаків зодіаку позитивні зміни.



А чого чекати від завтрашнього дня всім українцям, розповідає гороскоп, складений за розкладом на картах Таро.



Овен — «Вежа»

ВІДЕО ДНЯ

Овнам доведеться пережити низку різких змін. Але руйнування — це не кінець, а звільнення від того, що вже не служить вашому зростанню. Постарайтеся не триматися за застарілі погляди й рухайтесь вперед.

Порада карт — Не впадайте в паніку, а сприймайте все як шанс на оновлення.

Телець — «Мир»

Це слушний день для роздумів про пройдений шлях та плани на майбутнє. Карта вказує на завершення циклу та готовність до нового етапу. Насолоджуйтесь кожним моментом.

Порада карт — Зверніть увагу на свій духовний розвиток.

РЕКЛАМА

Близнюки — «Лицар Мечів»

Близнюкам доведеться діяти швидко та рішуче. Але не всі битви варто розпочинати. Краще направити енергію у конструктивне джерело, наприклад, на здоров'я або навчання. Якщо зможете приборкати імпульси, то день може стати продуктивним та наповненим.

Порада карт — Варто уникати різких слів та необдуманих вчинків, особливо у спілкуванні.

Рак — «Правосуддя»

РЕКЛАМА

У Раків завтра буде день, коли важливо бути чесними. Не обманюйте себе щодо своїх почуттів чи рішень. Можливо, доведеться розібратися з якимось невирішеним питанням. Підійдіть до нього без емоцій, але з повною відповідальністю.

Порада карт — Будьте уважними до документів та обіцянок.

Лев — «Королева Пентаклів»

Левам варто зосередитися на фінансових та господарських питаннях — у них криється ресурс для майбутньої стабільності. Не витрачайте свій ресурс на дрібниці.

Порада карт- Довіряйте лише перевіреним людям та уникайте поспішних витрат.

Діва — «Зірка»

РЕКЛАМА

У Дів з'явиться внутрішнє відчуття правильності обраного напрямку. Поговоріть з тими, кому довіряєте — їхня підтримка виявиться цінною. Це час для того, щоб мріяти сміливо, адже ви ближчі до реалізації своїх цілей, ніж думаєте.

Порада карт- Не бійтеся виявляти ніжність і ділитися теплом з оточенням.

Терези — «Колісниця»

Терези відчують приплив енергії та бажання діяти. Це буде день, коли можна багато встигнути, якщо чітко тримати курс. Але можуть виникнути ситуації, де доведеться вибирати між комфортом та прогресом.

Порада карт — Можливі важливі новини чи поїздки — майте це на увазі.

Скорпіон — «Помірність»

Скорпіонам завтра варто уникати крайнощів — як в емоціях, так і в діях. Можливо, ви перебуваєте у ситуації, де не все залежить від вас, але саме в цьому полягає урок довіри. Подумайте, де ви можете відпустити контроль та дозволити подіям розвиватися природним шляхом.

Порада карт — Слухайте свою інтуїцію, вона буде особливо сильною.

Стрілець — «Сонце»

На Стрільців завтра чекає радісний та легкий день, наповнений світлими подіями. Завтра буде добре займатися тим, що дарує радість. Також можлива важлива звістка чи пропозиція, яка принесе перспективу.

Порада карт — Не забувайте дякувати за все хороше — це посилить приплив удачі.

Козоріг — «Паж Кубків»

У Козорогів завтра буде день почуттів, інтуїтивних осяянь та м'якості. Не стримуйте те, що проситься назовні, адже емоції — не слабкість, а джерело сили.

Порада карт — Намагайтеся більше відпочивати і займатися тим, що приносить душевний спокій.

Водолій — «Колесо Фортуни«

На Водоліїв завтра очікує поворотний момент. Головне — не чинити опір змінам і не намагатися контролювати все. Це час, коли все може різко змінитися, причому на краще, якщо ви проявите відкритість і віру в краще.

Порада карт — Слідкуйте за підказками долі — знаки для вас будуть усюди.

Риби — «Відлюдник»

Рибам завтра варто провести день на самоті у роздумах, звернути увагу всередину себе. Медитація, читання, прогулянки наодинці допоможуть знайти відповіді на хвилюючі питання. Використовуйте цей день, щоб переосмислити свою роль у поточних подіях.

Порада карт — Не бійтеся бути віч-на-віч із собою: це не ізоляція, а перезавантаження.

Прогноз на новий тиждень представила українська тарологиня Вікторія.

Також ми розповідали, хто має добрі шанси покращити матеріальне становище найближчими місяцями.

202

Читайте нас у Facebook