«Банки стають святішими за Папу»: по кому вдарять обмеження на грошові перекази

З 1 червня в Україні набувають чинності нові обмеження на карткові грошові перекази, які стосуватимуться фізичних осіб залежно від рівня фінансового ризику. Для клієнтів середнього та низького ризику місячний ліміт зменшується до 100 тисяч гривень. Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тисяч гривень на місяць.

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В етері «Громадського радіо» фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів кого торкнуться обмеження.



За словами фінансового експерта, згідно меморандуму, клієнти високо ризику — це люди, які не можуть, чи не мають підтвердженого офіційного доходу: «І, відповідно, всі їх рухи на картках виглядають підозріло».

«Це можуть бути різні верстви населення. Якщо немає офіційного заробітку, немає ніякого руху по картках, а потім різко надходять великі суми дуже часто — це формує підозри щодо махінацій. Відповідно банки до таких людей можуть більш прискіпливо придивлятися. І, якщо будуть виявлені порушення, вони можуть заблокувати такий рахунок», — пояснює Андрій Шевчишин.

Андрій Шевчишин також пояснив необхідність такого рішення: «У нас є домовленості з МВФ. У нас є домовленості з ФАТФ — організація по протидії відмиванню незаконних грошей. І, відповідно всі ці кошти повинні відслідковуватися».

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«Для України було підвищено планку до 150 тисяч гривень, які відслідковувалися фінансовим моніторингом, який якраз і слідкував за усім дотриманням вимог ФАТФ. І далі Нацбанк спочатку ввів ці обмеження. 150, потім 100 тисяч гривень. А потім банки стали святішими за Папу і сказали «давайте ми будемо це робити самостійно, згідно підписаного між багатьма банками меморандуму». І Нацбанк погодився, а далі зняв обмеження.

Тепер, за словами пана Шечишина, дотриманням обмежень і фінансовим моніторингом займаються саме банки.

За словами експерта, банк контролює і рухи по картці, а також рухи по IBAN. Фактично, це рухи по всьому рахунку клієнта, зауважив Андрій Шевчишин.

«Спочатку були введені обмеження лише по картках, потім подивилися і побачили, що додаткові рухи почали формуватися по IBAN. Це обхідний маневр. І зараз ліміти накладаються, наскільки мені відомо, і на картки, і на рух по IBAN», — додав Андрій Шевчишин.

Він також зазначив, що, крім волонтерів, зміни на карткові грошові перекази не будуть стосуватися наступних категорій: «Зарплатні картки. Усе, що офіційно проходить. Також людей, які постійно звітують податковій. І цієї документації про офіційний дохід з різних місць отримання буде достатньо банку для підтвердження».

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«Також буде непогано, якщо у банку буде пред'явлено додаткові документи. І коли ви відкриваєте рахунок — ви відверто пишете скільки ви плануєте щомісячно отримувати, і що це офіційно. І тоді банк буде більш лояльним до вас», — додав Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, що в Україні останнім часом активізувалася Податкова служба: іноді можуть викликати до свого офісу за суму у 200 грн — що шокує навіть народних депутатів.

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