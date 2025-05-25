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Податкова активізувалася: шоковані навіть народні депутати
Українці знають, що податки потрібно платити при продажі автівки, квартири і навіть речей в інтернеті.
Але, видно, чиновникам навіть цього мало, і вони почали розсилати «листи щастя» — запрошення відвідати їхній офіс. А причиною для такого запрошення можуть бути навіть 200 гривень! Один з таких «листів щастя» опублікував в інтернеті громадянин.
«Ось такі запрошення почали приходити фізособам які торгують у інтернеті не оформлюючи ФОП», — написав він.
Видно, подібні листи почали отримувати багато українців, тому що на інцидент відреагував навіть голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він процитував лист від жінки, яку «запросили» до Податкової лише за два продажу у мережі на суму 200 грн.
«Хочу звернутися до податківців, — пише депутат. — Навіть не до керівництва, до простих інспекторів. Звідки ця здатність будь-яку нормальну ідею виконанням викривити до навпаки, дискредитувавши систему».
Нардеп погоджується, що підприємницька діяльність без реєстрації та сплати податків — це дійсно зло, яке потрібно викорінити.
«Але замість того аби виявити дійсно незареєстрований бізнес і розібратися з ним, ви суцільним порядком розсилаєте листи щастя всім без виключення? За 200 грн? Серйозно? Ви порахували, скільки державі коштує таке ваше адміністрування? Ви уявили, як ви цим дискредитуєте і себе, і державу?» — обурений нардеп.
Також у мережі радять, що потрібно зробити для того, щоб не було проблем з Податковою, і щоб не отримати «лист щастя».
Перш за все — якщо продаєте щось регулярно — оформляйте ФОП та сплачуйте податки.
Якщо продаєте час від часу, але не як підприємець — декларуйте дохід наприкінці року та сплачуйте 18% ПДФО та 1,5% військового збору.
Разовий продаж своєї вживаної речі — не проблема. Але якщо ви ввозите, скажімо, смартфони з-за кордону та перепродаєте їх — це вже бізнес, і це теж відстежує податкова.
Раніше ми розповідали, які податки та збори доведеться заплатити, коли продаєте квартиру.278
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