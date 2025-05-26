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«путін явно прагне своєї заявленої мети — вбивати українців»: в ЄС відреагували на масовані атаки рф
Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на масовану повітряну атаку ворога у ніч проти 25 травня. На її думку, росія сміється над світом та спробами США досягнути миру. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці:
«Київ чув вибухи та бачив пожежі впродовж ночі. Похмуре вітання напередодні святкування 1543-річчя. Люди, виснажені безсонною ніччю, тулилися в метро та підвалах своїх будинків. Росіяни невпинно посилюють тиск. Посилюють терор проти мирного населення. Напади стають дедалі інтенсивнішими та частішими. Вони сміються зі світу!!! Вони насміхаються зі США та насміхаються з будь-якої дипломатичної спроби миру. Мир? Який мир? Як світ відреагує на терор та явну провокацію путіна? На його глузування з будь-яких переговорів про припинення вогню? Мушу визнати, я сама це запитую».
Матернова переконана: путін явно прагне своєї заявленої мети — вбивати українців і примушувати Україну до покори.
«На жаль, єдина мова, яку він розуміє, — це мова сили, — зазначає посолка. — Як написав президент Зеленський у своєму дописі, світ може піти на вихідні. Терор путіна — ні. Зараз саме час показати, що ми маємо силу чинити опір разом з Україною! Слава Україні!»
Раніше «ФАКТИ» писали, що незадоволений президент США Дональд Трамп після чергової путінської атаки на мирні міста України згадав про санкції проти росії та передбачив їй крах.73
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