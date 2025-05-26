Україна U21 назвала склад на спаринг з Іспанією та чемпіонат Європи з футболу

Іспанець Унаї Мельгоса, головний тренер молодіжної збірної України з футболу (U21), яка здобула путівку на Євро-2025, оприлюднив склад команди на найближчий спаринг та майбутній чемпіонат Європи, який пройде з 11 по 28 червня у Словаччині, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тренерський штаб «жовто-синіх» розраховує на 25 футболістів:

воротарі — Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія);

захисники — Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Едуард Козик («Колос»), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва — «Рух»), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»);

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півзахисники — Антон Царенко («Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос»), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва — «Карпати»), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (всі -«Динамо»), Олександр Яцик («Зоря»), Борис Крушинський («Полісся»);

нападники — Богдан В'юник («Лехія», Польща), Владислав Ванат («Динамо»).

У рамках підготовки до турніру наша «молодіжка» 6 червня в іспанському Алькорконі проведе товариський проти команди господарів.

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Нагадаємо, що за підсумками жеребкування підопічні Унаї Мельгоси зіграють на Євро-2025 у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошиці — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

Як відомо, минулого молодіжного чемпіонату Європи в 2023 році Україна під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 з дикими помилками в обороні програла товариський матч Польщі.

Фото uaf.ua

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