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Спорт

Україна U21 з дикими помилками в обороні програла Польщі: відеоогляд матчу

17:54 25 березня 2025
Україна U21 – Польща U21

У вівторок, 25 березня, молодіжна збірна України з футболу, яка дізналася суперників у фінальному турнірі Євро-2025, провела в Анталії другий товариський поєдинок на зборі в Туреччині проти ще одного учасника майбутнього чемпіонату Європи — команди Польщі. Нагадаємо, що в першому спарингу підопічні іспанця Унаї Мельгоси зіграли внічию зі словенцями (1:1).

Україна U21 — Польща U21 — 2:3

Україна: Єрмаков, Вівчаренко, Михавко (Козик, 87), Салюк, Крупський, Брагару, Рубчинський (Крушинський, 61), Бражко, Яцик (Царенко, 42), Велетень (Хлань, 46), В'юнник.

Голи: В'юнник (20, 66) — Влодарчик (49), Форнальчик (78), Шимчак (89).

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Нагадаємо, що на Євро-2025 у Словаччині українська «молодіжка» виступить у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошице — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі Євро-2027.

Фото uaf.ua

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