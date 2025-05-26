Не найгірший варіант: що зробить Європа, якщо Трамп остаточно відвернеться від України

Європейські лідери намагаються з'ясувати, як забезпечити Україну зброєю, оскільки президент США Дональд Трамп, схоже, відходить від війни. Один з варіантів — купувати американську зброю. Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі. Проте сьогодні стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть її. Крім того, Білий дім відкинув заклики Європи продовжувати тиск на путіна, щоб змусити його погодитися на негайне припинення вогню шляхом посилення санкцій, пише Bloomberg.

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Як йдеться у статті, купуючи зброю у США, Європа допоможе Україні стримати наступ росії та посилить тиск на путіна. І якщо європейці зможуть переконати Трампа продовжити надання розвідувальної інформації Україні, Київ, можливо, зможе втриматися.

Водночас Європейський союз розглядає можливість відключення понад 20 банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження верхньої межі ціни на російську нафту та заборону газопроводів «Північний потік» як частину нового пакета санкцій для тиску на рф.

«Мені не зовсім зрозуміло, наскільки погано буде, якщо Сполучені Штати підуть, залишаючи відкритою можливість дозволити Європі або Україні купувати американську зброю та продовжувати обмін розвідданими з Україною, — сказав Ендрю Вайс, віцепрезидент з досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир. — Це не ідеальний результат. Він, безумовно, неоптимальний, але це не найгірший варіант, про який багато хто з нас турбувався».

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Поворот, по суті, змусить Трампа обирати між двома конкуруючими бажаннями: його бажанням уникнути антагонізму з путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок продажу оборонних товарів.

Експерти кажуть, що постачання зброї Україні, схвалене й профінансовані колишнім президентом Джо Байденом, може закінчитися цього літа й що Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти.

Озброєння України зброєю американського виробництва, як купленою, так і безоплатно наданою, є єдиним способом переконати путіна припинити війну, вважає Чарльз Купчан, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.

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Державний секретар Марко Рубіо заявив законодавцям, що США закликають союзників по НАТО надіслати більше батарей Patriot в Україну, але країни хочуть використовувати ці системи для захисту власної території. У квітні Зеленський заявив журналістам, що його уряд хоче купити щонайменше 10 батарей Patriot у США й що він чекає відповіді з Вашингтона.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що після масований ударів росії по Україні незадоволений Трамп згадав про санкції проти рф і передбачив їй крах.

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