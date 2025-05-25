Трамп хоче згорнути український відділ в Пентагоні: що сталось

Пентагон, який донедавна відігравав ключову роль щодо допомоги Україні, ймовірно, її втратить. Про це повідомили три колишні американські військові та два європейські чиновники. За словами джерел, в рамках реорганізації політичного апарату Пентагону, офіс, що займається питаннями росії, України та Євразії, буде підпорядкований окремому офісу, який буде займатися питаннями Європи і НАТО, пише видання Defense News.

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За інформацією видання, це не зупинить його роботу і не обов'язково призведе до звільнення співробітників. Проте понизить статус офісу, який до початку цього року був одним з найважливіших у Пентагоні. З моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році офіс допомагав формувати політику США щодо війни та управляти величезними обсягами військової допомоги.

Лора Купер, його попередня директорка, допомогла скликати групу з 50 країн «Рамштайн». З того часу ця група провела 27 зустрічей. На них вдалося зібрати та скоординувати понад 130 мільярдів доларів допомоги Києву в галузі безпеки, причому близько половини цієї суми надійшло від Сполучених Штатів. Купер, завдяки якій ЗСУ отримали касетні боєприпаси та інше важливе озброєння, пішла у відставку в грудні цього року, і зараз офіс очолює кар'єрний державний службовець як виконувач обов'язків.

Представник Міністерства оборони не підтвердив потенційні зміни в Пентагоні, не пояснив їхню причину і не повідомив, чи можуть бути скорочені якісь посади.

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Кілька джерел підкреслили, що рішення ще не є остаточним, і що будь-які зміни будуть частиною більш масштабної реорганізації.

Елбрідж Колбі, керівник політичного відділу Пентагону, стверджує, що «Америка повинна зменшити свою військову підтримку України й перенаправити ресурси в Азію, щоб стримати Китай від вторгнення на Тайвань».

Під час візиту до штаб-квартири НАТО в лютому міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Європа повинна взяти під свій контроль власну безпеку, в тому числі й для України.

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«Лідери наших європейських союзників повинні взяти на себе головну відповідальність за оборону континенту», — сказав Гегсет.

Після тижневої паузи в березні США продовжують ділитися розвідданими з Україною і відправляти раніше заплановану допомогу. В Білому домі навіть заявили, що не знали про зупинку допомоги Україні. Однак Конгрес не виділив більше грошей на продовження цих зусиль, а Пентагон не просив про них.

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