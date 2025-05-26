росія має в запасі 500 балістичних ракет, а Україні не вистачає перехоплювачів для боротьби з ними, — ЗМІ

Останнім часом росія постійно нарощує кількість повітряних цілей, якими атакує Україну. Так, черговий «рекорд», поставлений противником, швидко був побитий у ніч проти 26 травня, коли зс рф запустили 355 ударних БпЛА.

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Видання The Economist нагадує, що роком раніше така кількість «Шахедів» запускалася протягом місяця, і зазначає, що також росіяни почали використовувати більше ракет, що перевантажує роботу ППО. Журналісти пишуть, що «якщо переговори про припинення вогню проваляться, то підрозділам ППО доведеться нормувати свої перехоплювачі». Таким чином більше російських ракет і безпілотників прорвуться до населених пунктів, завдаючи ударів по житловій забудові та критично важливим галузям промисловості.

Видання, посилаючись на джерела в українському уряді, пише, що росіяни зараз мають запас у 500 ракет. Що ж до баражуючих боєрипасів, то росіяни хочуть довести щоденне їхнє виробництво до 500 штук, що надасть їм можливість запускати по Україні не тільки сотні, а й тисячу дронів-камікадзе на добу.

Тим часом, nv.ua, посилаючись на публікацію в Le Monde, пише, що у ВСУ закінчилися ракети для систем SAMP/T, а за півтора роки військові не отримали жодної ракети для зенітної системи малої дальності Crotale.

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Нагадаємо, що росія вже три дні поспіль завдає масованих дроново-ракетних ударів по Україні — перша така атака відбулася у ніч проти 24 травня, коли противник примінив і «Шахеди», і «Іскандери».

Фото зі сторінки Повітряних сил ЗСУ у соцмережах

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