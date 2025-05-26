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Під час нічного нальоту росіяни використали рекордну кількість безпілотників — 355
Під час чергової атаки ворога з повітря, яка розпочалася напередодні увечорі та тривала до ранку 26 травня, росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу.
В Повітряних силах ЗСУ повідомляють, что ворог вдарив 9-ма крилатими ракетами повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Саратовська область), а також 355-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Чауда (ТОТ АР Крим).
«За попередніми даними, станом на 11.00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 233 — збито вогневими засобами ураження, 55 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ», — зазначили в ПС ЗСУ та додали, що влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано у 5 локаціях, а падіння збитих ударних БпЛА — у 10 локаціях.
Нагадаємо, що днями ППО збила шість «Іскандерів» та 245 російських дронів-камікадзе.
Фото зі сторінки Повітряного командування «Захід» ПС ЗСУ у соцмережах78
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