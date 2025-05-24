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В «улові» — шість «Іскандерів» та 245 дронів: як ППО відбивала нічну атаку ворога
У ніч на 24 травня російські загарбники під час атаки з повітря вдарили по Україні 14-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також застосували 250 ударні БпЛА. Основний напрямок удару — столиця.
За даними ПС ЗСУ, балістичні ракети запускалися з районів Таганрог, Єйськ, Брянськ (рф), з окупованого росіянами Криму.
Повітряні цілі ворога летіли не лише на столицю, а й на Дніпропетровщину, Харківщину, Донеччину, Одещину та Запорізьку область…
«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)»,— йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що напередодні ворог вдарив балістикою по одеському порту — є жертви та постраждалі.
Ілюстративне фото зі сторінки Повітряне командування «Захід» ПС ЗСУ
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