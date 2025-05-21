Меган Маркл поділилася зворушливим знімком зі своїми двома дітьми, Арчі та Лілібет, на честь Дня матері. На фотографії, опублікованій в Instagram, герцогиня тримає малюків на руках. Світлина була зроблена в їхній резиденції у каліфорнійському Монтесіто, куди вони переїхали після того, як залишили свої королівські обов'язки у Великій Британії.

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Фото з Instagram Меган Маркл

Деталь, яка привернула увагу багатьох, пише Еl Сierre, — це символ, представлений двома з'єднаними пальмами, які мають особливе значення для Меган, Гаррі та їхніх дітей. В інтерв'ю 2022 року Меган пояснила, що коли вони шукали будинок, Гаррі помітив ці дві пальми, з'єднані біля основи, і сказав: «Люба моя, це ми». Крім того, Арчі щодня вітає пальми словами «Привіт, мамо, привіт, тату», показуючи, як цей символ став частиною їхнього сімейного життя.

Цей мотив також присутній у логотипі особистого бренду Меган As Ever, який вона запустила в лютому. Дизайн включає пальму, оточену двома колібрі, що є даниною родині та життю в Каліфорнії. Інформатор пояснив, що емблема була ретельно створена, щоб бути унікальною та особистою.

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У своїх мемуарах «Spare» Гаррі розмірковував про духовне значення побаченого колібрі в будинку після смерті своєї бабусі, покійної королеви Єлизавети. Він згадав, як маленький птах потрапив до будинку, і як друг припустив, що це може бути особливим знаком. Гаррі зазначив, що колібрі пролетів через кухню та ігровий майданчик, відомий як «Ленд Лілі», на честь його доньки. У той момент він задумався, чи був їхній дім просто зупинкою, чи справжнім пунктом призначення.

Раніше писали про те, що популярність Меган Маркл впала до історичного мінімуму.

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