«Перенесемось вперед»: Меган Маркл зізналась, що змінила думку про материнство

Меган Маркл стає надзвичайно відвертою щодо материнства, і це зовсім не схоже на ідеальну мрію, яку вона колись плекала у своїй голові. В останньому епізоді подкасту «Зізнання жінки-засновниці» герцогиня Сассекська визнала, що материнство — це зовсім не те, що вона «уявляла». Сміючись, вона сказала своїм слухачам: «У мене було певне бачення. Перенесемося вперед… це було не так, як я собі уявляла».

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Зараз 43-річна Меган має двох дітей від свого чоловіка принца Гаррі: принца Арчі, народженого у травні 2019 року, та принцесу Лілібет, народжену в червні 2021 року. Їхня перша дитина з'явилася на світ, коли вони ще були членами британської королівської родини та проживали у Великій Британії. Але на початку 2020 року пара відмовилася від королівських обов'язків (а нещодавно їх попросили відмовитися і від королівських титулів) і зрештою переїхала до США, оселившись у маєтку вартістю 14 мільйонів доларів у Монтесіто, Каліфорнія. Тут вони намагалися створити більш приватне життя для своєї родини, пише видання The Music Essentials.

Під час епізоду подкасту Меган зізналася, що вона «завжди хотіла бути мамою» і колись уявляла себе ідеальною жінкою, яка виконує багато завдань одночасно, впевнено поєднуючи материнство та амбіції, як справжній бос. Але життя мало інші плани. Вона розповіла, що під час обох вагітностей і в перші дні після народження дітей «відбувалося багато зовнішніх речей», які все змінили.

Виховуючи дітей, керуючи своїм брендом стилю життя та створюючи простір для того, щоб говорити правду через свій подкаст, Меган робить те, до чого прагнуть багато мам, балансуючи між хаосом, амбіціями та любов’ю, визнаючи, що так, це безладно і ніколи не буде зовсім так, як ви собі уявляли. Але навіть попри неочікувані обставини, вона знайшла своє призначення.

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Нещодавно зірка Голлівуду Гвінет Пелтроу розповіла про свої стосунки з Меган Маркл, поряд з якою живе у Монтесіто.

Скриншот відео

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