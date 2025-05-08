Зухвалий жест: зворушливе фото Меган Маркл своєї сім’ї викликало критику у королівських джерел

Нова сімейна фотографія, поширена Меган Маркл напередодні дня народження їхнього с принцем Гаррі первістка, викликала чергову суперечку. Інсайдери припускають, що пост може бути навмисним посланням до королівської родини. Герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram чорно-білу світлину, на якій зображений її чоловік та діти, принц Арчі та принцеса Лілібет.

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На знімку принц Гаррі прогулюється їхнім садом у Монтесіто, тримаючи Арчі за руку, а Лілібет сидить на плечах батька. Вибір часу Меган Маркл для зйомки та зворушливий характер знімка змусили деяких спостерігачів за королівською родиною повірити, що це був ретельно спланований крок.

Невдовзі після публікації фотографії один інсайдер палацу відреагував, припустивши, що зображення мало на меті донести чітке повідомлення.

«Це єдине, що об'єднує герцогиню Сассекську з королівською родиною», — пояснив інсайдер.

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Фотографія Меган Маркл з'явилася якраз тоді, коли принц Гаррі дав рідкісне інтерв'ю, в якому обговорював стан своїх стосунків з королем Чарльзом та свою постійну стурбованість щодо заходів безпеки у Сполученому Королівстві, пише видання Ary News.

Принц Гаррі заявив, що суперечки в королівській родині тривають уже п'ять років, і додав, що безпека залишається його єдиною постійною проблемою. Нагадаємо нещодавно він програв у Лондоні судовий процес з цього приводу, після чого зробив викривальну заяву.

Речник Букінгемського палацу відповів на зауваження принца Гаррі, зазначивши, що всі питання, що стосуються його безпеки, були ретельно розглянуті.

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Тим часом Меган Маркл, яка в минулому демонструвала дуже тверду позицію щодо конфіденційності своєї родини, зробила несподіваний поворот і все частіше ділиться фотографіями своїх дітей, Арчі та Лілібет, у соціальних мережах.

Фото: Getty Images

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