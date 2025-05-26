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Ракам — «Колесо Фортуни» та переломний момент, Скорпіонам — «Колесниця» та важливе рішення: Таро-прогноз на 27 травня
Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 26 травня до 1 червня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 27 травня 2025 року. Карти обіцяють багатьом людям день, наповнений важливими сигналами та доленосними зустрічами, пише slovofraza.com.
Козеріг — Паж Кубків
Рутина може викликати апатію. Знайдіть джерело натхнення — музика, прогулянка, бесіда. Сьогодні не час для серйозних справ, дайте собі перепочинок та відновіть сили.
Водолій — Блазень
День нових вражень та легкості. Пробуйте незвичне, знайомтеся, будьте відкритими. Не сприймайте все серйозно — гра та спонтанність стануть вашими союзниками.
Риби — Самітник
Краще провести день у тиші та самоті. Корисні роздуми, творчість, медитація. Це час для внутрішнього зростання та розуміння себе.
Овен — Сімка Жезлів
Доведеться зберігати самовладання, особливо у особистих стосунках. Можливі конфлікти та роздратування, але спокій та повага допоможуть зберегти гармонію.
Телець — Вежа
Старі установки руйнуються — не бійтеся змін. Це початок внутрішнього поновлення. Не драматизуйте, краще займіться розслаблюючими практиками.
Близнюки — Дама Денаріїв
Сконцентруйтеся на тому, що справді важливо. Займіться домашніми чи фінансовими питаннями, уникайте порожніх зусиль. Зрілий підхід принесе спокій.
Рак — Колесо Фортуни
Доля дає шанс на важливий поворот. На вас може чекати переломний момент. Головне — не втрачайте віру і рухайтеся вперед. Все, що ви почали, починає давати результат.
Лев — Верховна Жриця
Прислухайтеся до себе. День вимагає усамітнення та уваги до інтуїції. Стриманість і внутрішня тиша виявляться кориснішими за зовнішню активність.
Діва — Зірка
Настає світла смуга. Можливі гарні новини та натхнення. Будуйте плани, на вас чекає підтримка і внутрішній підйом.
Терези — Четвірка Жезлів
День радості та легкості. Успіх у всьому, особливо поряд з близькими. Насолоджуйтесь дрібницями та не перевантажуйте себе турботами.
Скорпіон — Колісниця
Прийміть важливе рішення та дійте. День вимагатиме зібраності та самовладання. Можливі подорожі або зміни — ви готові до них.
Стрілець — Сонце
На вас чекає радість, натхнення та тепле спілкування. Можливі зустрічі з людьми з минулого та приємні сюрпризи. Діліться своєю енергією — вона повернеться сторицею.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.577
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