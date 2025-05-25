ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць: кому чекати надбавки у червні

Пенсійний фонд України витрачає кожного місяця різні суми грошей на пенсії. Це відбувається, зокрема у ті періоди, коли українцям виплачуються проіндексовані виплати, які, на жаль, не рятують людей від бідності.



Наразі відомо, що Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за травень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд гривень, повідомили у ПФУ.

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В цілому сума зросла на 0,4 млрд гривень порівняно з квітнем, коли на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значне підвищення було у березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні — 61,7 млрд гривень.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.



У червні Пенсійний фонд виплатить додаткові суми працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій проводитиметься починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень та травень.



За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведено для 629 тис. пенсіонерів, які працюють.

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Дані минулого року свідчать, що підвищення після перерахунку буде мінімальним (у 2024 році розмір підвищення з урахуванням тільки страхового стажу становив 86,24 гривні, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати — 168,65 гривні).

Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн людей. Середній розмір виплат у них вищий. За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 грн, у пенсіонерів, які працюють, — 6 862,86 грн.

Також зазначимо, що Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій. Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні.

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Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552,06 гривні, або на 9,5%, до 6 341,11 гривні на 1 квітня. Порівняно з розміром пенсій рік тому (у квітні 2024 року) пенсії зросли на 10,4%. Водночас споживчі ціни в березні 2025 року були на 14,6% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%. Щорічна індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень у 2025 році не буде.

Втім, варто нагадати, що пенсіонери, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, отримають додатково 2361 грн.

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