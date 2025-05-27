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Спорт

Футболіст «Динамо» вразив свою кохану незвичайним подарунком (фото)

10:09 27 травня 2025
Костянтин Вівчаренко з коханою

Футболіст «Динамо» та молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко, який відзначив з одноклубниками завоювання чемпіонського титулу, зробив сюрприз своїй коханій, подарувавши Альяні цілу косметологічну клініку.

«Дякую Всесвіту за чоловіка, який розуміється на подарунках. 2,5 місяці мовчання — і нарешті я можу поділитися з вами цією новиною! Я стала власницею косметологічної клініки. Слідкуйте далі», — написала Альяна Ярматова у Instagram.

Нагадаємо, що вихованець одеського футболу 22-річний захисник Костянтин Вівчаренко виступає за першу команду «Динамо» з 2022 року. У футболці молодіжної збірної України гравець провів 27 матчів, забив 2 м'ячі та став бронзовим призером чемпіонату Європи-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Костянтина Вівчаренка викликано до молодіжної збірної України для підготовки до чемпіонату Європи.

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Фото ФК «Динамо»

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