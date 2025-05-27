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- 10:09 Футболіст «Динамо» вразив свою кохану незвичайним подарунком
Футболіст «Динамо» вразив свою кохану незвичайним подарунком (фото)
Футболіст «Динамо» та молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко, який відзначив з одноклубниками завоювання чемпіонського титулу, зробив сюрприз своїй коханій, подарувавши Альяні цілу косметологічну клініку.
«Дякую Всесвіту за чоловіка, який розуміється на подарунках. 2,5 місяці мовчання — і нарешті я можу поділитися з вами цією новиною! Я стала власницею косметологічної клініки. Слідкуйте далі», — написала Альяна Ярматова у Instagram.
Нагадаємо, що вихованець одеського футболу 22-річний захисник Костянтин Вівчаренко виступає за першу команду «Динамо» з 2022 року. У футболці молодіжної збірної України гравець провів 27 матчів, забив 2 м'ячі та став бронзовим призером чемпіонату Європи-2023.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Костянтина Вівчаренка викликано до молодіжної збірної України для підготовки до чемпіонату Європи.
Фото ФК «Динамо»148
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