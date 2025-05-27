Ліквідовано міжнародний наркосиндикат: СБУ провела спецоперацію з правоохоронцями Польщі

Служба безпеки України, яка майже щодня викриває російських агентів, днями разом з правоохоронними органами Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди наркотиків.

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За даними спецслужби, в обох державах затримано 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину.

Щомісячний «прибуток» фігурантів перевищував 100 тисяч доларів США.

Наркодилери ховали псевдоефедрин у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин.

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Потім вони доправляли замасковані «посилки» своїм спільникам в Україні через рейсові автобуси або поштові сервіси.

Середня вага «передачі» становила 5 кг — це 50 тисяч пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор — псевдоефедрин.

Після отримання контрабанди фігуранти збували частину «товару» через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де із них виготовляли амфетамін.

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Шістьох фігурантів затримали на території ЄС, ще 4-х, разом з організатором угруповання, — у Запоріжжі та Кривому Розі.

За даними слідства, організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне «крило» угруповання, яке відповідало за контрабанду прекурсорів в Україну.

При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати «імпорт» заборонених речовин та їхній продаж у різних регіонах нашої держави.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів в Україні та ЄС виявлено підготовлені до продажу прекурсори та вироблені з них психотропи, а також обладнання для синтезу наркотичних речовин.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим в Україні про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 3 ст. 305 (контрабанда прекурсорів);

◾ ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

◾ ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

◾ ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо оголошення їм про додаткову підозру за створення та участь у злочинній організації.

Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС, додали в СБУ.

Нагадаємо, днями СБУ знешкодила групу російських агентів, які коригували удари по семи областях України.

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