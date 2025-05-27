- 18:01 Зменшить доступність ліків: експерт про проєкт МОЗ і великих виробників щодо маркетингових договорів
- 17:51 Нанесла та змила: експертка з чистоти розповіла, як за 5 хвилин очистити стільницю з каменю
- 17:45 Чемпіон Вімблдону переніс складну операцію на серці
- 17:24 Чудово, але недостатньо: постачання F-16 Україні набирає обертів
- 16:56 Шикарне шоколадне печиво за копійки: Alina FooDee вразила рецептом смачної випічки
- 16:23 Хочу думати, що я у найкращій формі: король Чарльз відверто про самопочуття
- 15:49 СБУ затримала «крота» фсб у військовій частині на Кіровоградщині
- 15:24 Зберегти інклюзивний пляжний комплекс «Калетон-Безмеж»: ветерани війни закликають начальника Одеської ОВА Кіпера розібратися зі свавіллям Труханова
- 15:24 Визначити точні терміни складно: росія зможе стати загрозою для НАТО через 3−5 років
- 14:57 Війна в Україні триватиме довше, ніж ми можемо уявити: Мерц виступив з неприємною заявою
- 14:23 Майже 1000 ракет і дронів за 3 дні лише початок: скоро їх може бути стільки щоденно?
- 13:55 ЄС готує новий пакет санкцій проти росії
СБУ затримала «крота» фсб у військовій частині на Кіровоградщині
Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента серед військових.
За даними спецслужби, ворожим поплічником виявився 32-річний водій-електрик військової частини у Кіровоградській області, який коригував повітряні атаки рф по центральному регіону України.
Як встановило розслідування, зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.
Крім цього, він «зливав» до фсб маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.
Після виконання завдань агент сподівався на «евакуацію» до тимчасово захопленої частини Донеччини, де він планував вступити до окупаційних угруповань рф та воювати проти України.
Військова контррозвідка СБУ затримала зрадника «на гарячому», коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта.
На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.
За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.
Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що днями СБУ разом з правоохоронними органами Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди наркотиків. В обох державах затримано 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину.98
Читайте нас у Facebook
Ракам — «Колесо Фортуни» та переломний момент, Скорпіонам — «Колесниця» та важливе рішення: Таро-прогноз на 27 травня