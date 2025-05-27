СБУ затримала «крота» фсб у військовій частині на Кіровоградщині

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента серед військових.

За даними спецслужби, ворожим поплічником виявився 32-річний водій-електрик військової частини у Кіровоградській області, який коригував повітряні атаки рф по центральному регіону України.

ВІДЕО ДНЯ

Як встановило розслідування, зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.

Крім цього, він «зливав» до фсб маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.

РЕКЛАМА

Після виконання завдань агент сподівався на «евакуацію» до тимчасово захопленої частини Донеччини, де він планував вступити до окупаційних угруповань рф та воювати проти України.

Військова контррозвідка СБУ затримала зрадника «на гарячому», коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

РЕКЛАМА

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що днями СБУ разом з правоохоронними органами Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди наркотиків. В обох державах затримано 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину.

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook