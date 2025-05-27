Чемпіон Вімблдону переніс складну операцію на серці (фото)

Найкращий голландський тенісист усіх часів, ексчетверта ракетка світу 53-річний Ріхард Крайчек переніс операцію на серці, повідомляє Telegraaf із посиланням на дружину спортсмена. Раніше чемпіонка Вімблдону пережила сімейну трагедію і раптово оголосила про розлучення з чоловіком— .

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«Я хочу повідомити вам останні новини від імені Ріхарда: він переніс операцію на серці, — написала колишня модель Дафна Декерс у соцмережах. — Операцію PEARS, якщо бути точною, під час якої його розширена аорта підтримується зовні виготовленим на замовлення протезом із сітчастого матеріалу. Це була складна операція, але все пройшло добре, тому ми щасливі і відчуваємо полегшення. Ріхарда вже виписали з лікарні, і тепер ми зосереджені на його одужанні».

Нагадаємо, що Ріхард Крайчек, у якого чеське коріння, був чемпіоном Вімблдону 1996 року та переможцем 17 турнірів ATP в одинарному розряді. Останнім часом колишній тенісист, який має 27-річну доньку Емму та 25-річного сина Алекса, обіймає посаду директора великого турніру ABN AMRO Open, що проводиться в Роттердамі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футбольний тренер Олег Романцев потрапив у реанімацію з гострим інфарктом.

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Фото ANP, Instagram

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